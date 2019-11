No VM papildu piešķirtās naudas segs tēriņus par bērnu rehabilitācijas pakalpojumiem

Veselības nozarei iedalītais papildu finansējums šogad ļaus segt arī deficītu, kas radies, tēriņiem bērnu rehabilitācijai krietni pārsniedzot plānoto, tādējādi tam novirzot 705 863 eiro, liecina šodien valdības pieņemtais lēmums par apropriācijas pārdali.

Bērnu rehabilitācijas pasākumiem 2019.gada laikā Veselības ministrija (VM) plānoja izmantot 5,29 miljonus eiro. Ņemot vērā, ka pagaidām ir pieejama informācija tikai par pēdējiem astoņiem mēnešiem (tas ir, no janvāra līdz augustam), līdz šim plānoto 3,53 miljonu eiro vietā tika izmantoti 4,7 miljoni eiro.

Realitātē izmantotie līdzekļi pārsniedz plānotos par 33,28% jeb 1,17 miljoniem eiro. Lai segtu 15% no iepriekš minētajiem 4,7 miljoniem eiro, VM ieguldīs 705 863 eiro no 8,88 miljoniem eiro, kas tiks piešķirti VM no 31 miljona eiro apmērā ministriju ieekonomētajiem līdzekļiem. Izvērtējot desmit mēnešos faktiski sniegtos pakalpojumus citās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu programmās, tiek plānots rast līdzekļus atlikušajam aptuveni 394 000 eiro deficītam.

Tāpat arī paredzēts ieguldīt vienu miljonu eiro insulīna sūkņu iegādei bērniem, lai ārstētu pirmā tipa cukura diabētu. Aptuveni puse no šīs summas, proti, 499 408 eiro, tiks izmantota, lai 364 esošiem pacientiem nodrošinātu vienreizlietojamo insulīna sūkņu piederumus. 336 054 eiro tiks ieguldīti insulīna sūkņu iegādei 84 jauniem pacientiem. Pārējie 215 264 eiro tiks izmantoti vienreizlietojamo insulīna sūkņu piederumu iegādei jauniem pacientiem un bojāto insulīna sūkņu nomaiņai.

No 184 sievietēm, kuras reģistrējušās rindā no 2018.gada 11.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim, 120 varēs saņemt medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus papildus finansējuma dēļ. Šo pakalpojumu sniegšanai tiks ieguldīti 183 145 eiro. Nāksies arī ieguldīt papildus 137 779 eiro medicīniskās apaugļošanas medikamentiem, liecina šodien valdības pieņemtais lēmums par apropriācijas pārdali.

Jau ziņots, ka kopumā iegūtie 8,88 miljoni eiro tiks novirzīti dažādiem medicīnas pakalpojumiem un to pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Finansējums ir sadalīts atbilstoši VM prioritātēm, ņemot vērā, ka konkrētais finansējums ir novirzāms pasākumiem, kurus jāīsteno vēl šogad, iepriekš skaidroja VM preses sekretāre Anna Strapcāne.

Atbildot uz jautājumu par to, kāpēc 8,88 miljoni eiro nevarētu noteiktā mērā tikt novirzīti ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam nākamajā gadā, Strapcāne akcentēja, ka finansējums ir paredzēts vienreizējiem pasākumiem šim gadam. Palielinot darba samaksu mediķiem, tiek atstāts iespaids arī uz nākošo gadu budžetu, proti, tam arī turpmāk būtu jāparedz tik pat liels papildu finansējums ik gadu, bet šī ir vienreizēja finansējuma pārdale.

Jau iepriekš minēts, ka pašas VM ietaupījums ir 3,67 miljoni eiro.

2,54 miljoni eiro radušies, jo konkursa rezultātā ministrijai izdevās par zemāku cenu iegādāties parenterāli ievadāmās zāles onkoloģijas pacientiem. Arī kopumā šo medikamentu reālais izlietojums šogad bijis mazāks nekā sākotnēji plānots, pavēstīja Strapcāne.

Tāpat 1,13 miljonu eiro ietaupījums radies, jo cilvēkresursu trūkuma dēļ nav īstenoti visi plānotie pasākumi e-veselības sistēmas darbības uzturēšanā. No šiem aptuveni 200 000 eiro nākuši no e-veselības sistēmā, pamatkapitāla veidošanai, ieekonomētajiem plānotajiem izdevumiem. Savukārt teju miljons eiro no plānotajiem izdevumiem precēm un pakalpojumiem e-veselības sistēmas darbības uzturēšanā.

Jau ziņots, ka FM valdībā iesniegtais informatīvais ziņojums par valsts pamatbudžeta pamatfunkciju izdevumu prognozēto neapguvi un iespējamo līdzekļu pārdali liecina, ka šā gada budžetā ministrijas un citas institūcijas kopumā ieekonomējušas 31,17 miljonus eiro.