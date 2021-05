Nodokļu maksātāju atbalstam piešķir papildu 180,9 miljonus eiro

Ministru kabinets (MK) ceturtdien atbalstīja papildu līdzekļu piešķiršanu nodokļu maksātāju atbalstam.

Atbalsta izmaksa nodokļu maksātājiem ir paredzēta līdz tiesību aktos noteikto Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam (atlīdzības un ienākumu kompensēšanas atbalstam) vai līdz 2021. gada 31. maijam (apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanas grantiem).

Kopš atbalsta izmaksas sākuma līdz 26. aprīlim VID ir saņemti: pieteikumi dīkstāvē esošu darbinieku un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai un pašnodarbinātu personu ienākumu kompensēšanai (atbalstam par dīkstāvi) kopā 258 275 gadījumos; pieteikumi atbalstam nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalstam algu subsīdijai) kopā 70 851 gadījumos; 30 317 pieteikums uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanas atbalsta izmaksai (par 356,9 miljoni eiro).

Savukārt, laika periodā no 1. aprīļa līdz 26. aprīlim) VID ir saņemti pieteikumi atbalsta par dīkstāvi un atbalsta algu subsīdijai izmaksai par 64 930 strādājošo (aptuveni par 29,3 miljoniem eiro, ņemot vērā iepriekšējos periodos izmaksāto vidējo atbalstu 452 eiro mēnesī vienam saņēmējam); 8465 pieteikumi uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanas atbalsta izmaksai (par 110,8 miljoniem eiro).

Atbalsta izmaksai 2021. gadā atbilstoši prognozētajai finansējuma nepieciešamībai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" VID ir piešķirts finansējums 446 500 000 eiro apmērā.

No šī gada sākuma līdz 27. aprīlim nodokļu maksātājiem izmaksāts atbalsts 336 574 207 eiro apmērā, un atbalsta turpmākai izmaksai VID pieejami 109,9 miljoni eiro. Ņemot vērā, ka vidēji darba dienas laikā tiek izmaksāts atbalsts 6,7 miljonu eiro apmērā (dati par aprīli), atbalsta izmaksai piešķirtais finansējums būs pietiekams aptuveni līdz 20. maijam. Līdz ar to, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbalsta izmaksu nodokļu maksātājiem, nepieciešams pieņemt lēmumu par papildu finansējuma 180 900 000 eiro apmērā piešķiršanu VID no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".