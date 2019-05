Nodokļu parādnieku saistības pret valsti – 0,7 miljardi; Top 3 nemainās

Vairāk nekā 48 200 nodokļu parādnieku, kuru saistības pret valsti maija sākumā bijušas vairāk nekā 150 eiro, kopējais nodokļu parāds valstij ir 694,44 miljoni eiro. Lielākais parādnieks ar 39,26 miljonu eiro saistībām joprojām ir kuģu bunkurēšanas pakalpojumu sniedzējs SIA "Vexoil Bunkering", liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskotā informācija.

Otrajā vietā ir kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieks SIA "Ormus" ar 20,99 miljonu eiro nodokļu parādu, bet trešajā vietā ar 14,01 miljona eiro parādu ir bronzas stieņu un cauruļu ražotāja SIA "Bebriko Ltd", kas 2015. gada decembrī atzīts par maksātnespējīgu.

Ceturtajā vietā ar 12,96 miljonu eiro parādu maija sākumā ir atkritumu pārstrādātājs SIA "Riepu bloki", kas 2018. gada janvārī pasludināts par maksātnespējīgu.

Piektajā vietā ar 8,39 miljonu eiro parādu maija sākumā VID bija ierindojis AS "Krāsainie lējumi", kas par maksātnespējīgu atzīta 2014. gada februārī.

Saraksta sestajā vietā ar 7,78 miljonu eiro parādu ir elektronisko un telekomunikācijas iekārtu vairumtirgotāja SIA "Zomejs", kas par maksātnespējīgu atzīta 2018. gada martā.

Septītajā vietā maija sākumā ar 6,64 miljonu eiro parādu ierindota alumīnija ražotāja AS "A Holding", kas iepriekš saucās AS "Dīlers", bet astotajā ar 6,23 miljonu eiro parādu ticis iekļauts Polijas uzņēmums "New Horizon Sp.Z.o.o".

Saraksta devītajā vietā ar 6,02 miljonu eiro parādu ir kosmētikas ražotāja AS "Dzintars", bet desmitajā ar 5,35 miljonu eiro parādu ir metālizstrādājumu vairumtirgotāja SIA "Aluminium production", kuras saimniecisko darbību VID apturējis šā gada martā.

Nodokļu parādi, kas pārsniedz vienu miljonu eiro, maija sākumā bijuši teju 80 juridiskām personām, tostarp tādiem uzņēmumiem kā "Liepājas metalurgs", "KVV Liepājas metalurgs", "East-West Transit", "Rīgas kuģu būvētava", "Rīgas vagonbūves rūpnīca", "Apvienība apsardze" un citas.