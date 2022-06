Noslēgusies Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas modernizācija

2020. gada nogalē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) muitas kontroles punktos tika uzsākta Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) modernizācija un paplašināšana. Šī gada maijā projekts ir noslēdzies, un tā rezultātā 13 vietās – VID muitas kontroles punktos uz Latvijas sauszemes ārējās robežas un ostās, kā arī Valsts robežsardzes trīs robežšķērsošanas vietās – ir ieviesta TLKAIS, informē VID.

Visos muitas kontroles punktos uz ES ārējās robežas TLKAIS kameras un svari fiksē informāciju par kravas un vieglajām automašīnām, un VID var operatīvi iegūt informāciju par transportlīdzekļu kustību un veikt riska analīzi, lai īstenotu nepieciešamos kontroles pasākumus, tādējādi sekmējot ēnu ekonomikas apkarošanu.

"Projekta ietvaros tika modernizēta un paplašināta Latvijas TLKAIS, uzstādot sistēmu tajos muitas kontroles punktos, kuros tās līdz šim nebija, tā nodrošinot vienotu un operatīvu piekļuvi datiem, kas ir nozīmīgi gan robežas drošības jautājumu kontekstā, gan cīņā pret preču kontrabandu," skaidro VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls. "Nolietotās un tehniski novecojušās TLKAIS iekārtas MKP tika aizstātas ar jaunām iekārtām, kurām ir uzlabota funkcionalitāte un attēla uztveršanas kvalitāte," papildus norāda R.Zukuls.

Transportlīdzeklim šķērsojot robežu un iebraucot muitas kontroles punktā vai robežšķērsošanas vietā, TLKAIS kameras, kā arī ass svari, kas iebūvēti ceļa virsmā un ir integrēti ar šo sistēmu, fiksē informāciju par konkrēto transportlīdzekli un nodod to TLKAIS centrālajam mezglam Talejas ielā 1, Rīgā, VID darba vajadzībām.

Latvijas TLKAIS ir sasaistīts ar analogām sistēmām Lietuvā un Igaunijā, kā arī tuvākajā laikā tiks nodrošināta sasaiste ar Poliju. Piekļuve TLKAIS ir nodrošināta arī Valsts robežsardzei, Valsts policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm Latvijā.

TLKAIS modernizācijas projekts tika īstenots no 2020. gada decembra līdz 2022. gada maijam. Tā ietvaros tika veikta sistēmu projektēšana un būvniecība 13 objektos dažādos Latvijas muitas kontroles punktos un robežšķērsošanas vietās, kā arī izstrādāta specifika programmatūra un veikta sistēmas integrēšana ar citiem esošajiem risinājumiem, t.sk. platformas svariem. Projekta īstenošanā piedalījās pieredzējuši IT jomas sadarbības partneri no Latvijas un Somijas.

TLKAIS ir uzstādīta Rīgā, Talejas ielā 1 (centrālais mezgls), un 13 vietās - Terehovas MKP, Ventspils ostas MKP, Liepājas ostas MKP, Rīgas brīvostas MKP, Grebņevas MKP, Pāternieku MKP, Vientuļu MKP un Silenes MKP, kā arī Pededzes RŠV, Meikšānu RŠV un Kaplavas RŠV.

TLKAIS Latvijā tiek izmantots no 2008.gada. Sistēmas izmantošana sekmē nelikumīgas preču aprites un kontrabandas ierobežošanu, palīdz sniegt atbalstu tiesībaizsardzības iestādēm pārrobežu noziedzības apkarošanā. Uzlabotās sistēmas un pilnveidotā muitas risku pārvaldība ļauj palielināt muitas veikto kontroles pasākumu rezultativitāti un novērst potenciālos apdraudējumus sabiedrības drošībai un veselībai, liedzot ievest ES sabiedrībai bīstamas preces un novēršot noziedzīgus nodarījumus.

Projektu saskaņā ar 2020. gada 14.decembra līgumu Nr. FM VID 2019/136 "Transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) piegāde, modernizācija un uzturēšana" īstenoja SIA "Citrus Solutions". Projekts "Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas modernizācija un paplašināšana" tika īstenots ar Eiropas Komisijas Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) programmas "Hercule III" (Tehniskā palīdzība) finansiālo atbalstu ".