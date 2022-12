Pagarina palielinātā atbalsta periodu elektroenerģijas aizsargātajiem lietotājiem

Lai paplašinātu atbalsta saņēmēju loku, līdz apstiprinātajiem grozījumiem regulējumā noteikts, ka aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu ir pienākums sniegt elektroenerģijas tirgotājam, kurš sniedz elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu vairāk nekā 10 000 mājsaimniecībām. Tas nozīmē, ka līdz ar noteikumu spēkā stāšanos atbalstu aizsargātajiem lietotājiem būs jāsniedz ne tikai AS "Latvenergo" un SIA "Tet", kas to jau brīvprātīgi dara, bet arī, piemēram, SIA "Enefit", kas to nav līdz šim darījis, tādējādi nodrošinot, ka pakalpojumu sniedz lielākie mājsaimniecību elektroenerģijas tirgotāji.

Vienlaikus noteikts, ka aizsargātais lietotājs, kura elektroenerģijas tirgotājs nenodrošina aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, drīkstēs vienpusēji izbeigt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas, proti lietotājam nedrīkstēs piemērot līguma laušanas maksu, ja tirgotājs pakalpojumu nesniedz.