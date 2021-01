Paplašina uzņēmumu loku, kas var saņemt valsts atbalstu

Ceturtdien Ministru kabineta sēdē nolemts būtiski paplašināt potenciālo atbalsta saņēmēju loku granta piešķiršanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, atbalsta programmu papildinot ar jauniem kvalifikācijas kritērijiem, informē finanšu ministrs Jānis Reirs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā zināms, jau 12. janvāra sēdē valdība pieņēma lēmumu, ka šis grants komersantiem šogad būs pieejams katru mēnesi līdz maija beigām. Abās valdības sēdēs apstiprinātie grozījumi apgrozāmo līdzekļu granta atbalsta programmā stāsies spēkā pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju. Līdz ar to no šā gada sākuma atbalsta sniegšanā tiks piemērota jauna kārtība un kritēriji, ko var uzskatīt par atbalsta programmas 2. kārtu.

"Mēs joprojām ik dienu saņemam informāciju no komersantiem, kas ir būtiski cietuši Covid-19 izplatības mazināšanas ieviesto ierobežojumu dēļ, bet atsevišķos gadījumos nekvalificējas atbalsta saņemšanai iepriekš noteikto nepilnīgo kritēriju dēļ," uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Līdz ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem, no janvāra līdz maijam ikmēneša grantam (dāvinājumam) apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai varēs pieteikties uzņēmumi, kuru apgrozījuma kritums attiecīgajā mēnesī atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020.gada attiecīgajā mēnesī;

reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1.janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi, un kura apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019. gada atbilstošā kalendārā mēneša apgrozījuma.

Lai noteiktu, vai uzņēmums ir faktiski uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1. janvāra, Valsts ieņēmumu dienests vērtēs, vai attiecīgajā gada pārskatā atspoguļojas pasākumu kopums, kas identificē, ka uzņēmums plāno uzsākt saimniecisko darbību, piemēram, noslēgti darba līgumi, telpu nomas līgumi u.tml. Minētā pieeja nozīmē, ka uzņēmums var būt reģistrēts arī agrāk, piemēram, 2017. gadā, bet pēc 2019. gada bijusi faktiskā saimnieciskā darbība. Tāpat turpmāk atbalstu varēs saņemt tādi uzņēmumi, kuriem 2020. gadā nogalē, salīdzinājumā ar 2020. gada vasaru, ir bijis apgrozījuma pieaugums.

Atbalsta apmērs ik mēnesi, sākot no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. maijam, būs 60% no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītu personu grupai.

Kritēriju pārskatīšana plaši diskutēta gan ar uzņēmējiem, gan finanšu ministra vadītajā darba grupā. Kopā tika izstrādāti vairāki varianti, kurus izvērtēja valdība, vērtējot gan uzņēmēju vajadzības, gan valsts spēju operatīvi pielāgot sistēmas, lai uzņēmēju pieteikumu izvērtēšanu varētu veikt ātrāk un efektīvāk.