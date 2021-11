Paplašināts pretendentu loks, kas var pieteikties atbalstam ietekmes mazināšanai par radošo personu nodarbināšanu

Valdība 23. novembra sēdē lēma atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumu paplašināt saimnieciskās darbības veicēju loku, kas var pieteikties atbalstam likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes mazināšanai par radošo personu nodarbināšanu. Arī grāmatu izdevēji (NACE kods 58.11) un profesionālās organizācijas (NACE kods 94.12) varēs pieteikties atbalstam; tāpat arī publisko pasākumu rīkotāji, kuri 2019., 2020. vai 2021. gadā notikušu pasākumu varēs apliecināt ar AKKA/LAA noslēgta licences līguma kopiju par autoru darbu publisko izpildījumu, informē Kultūras ministrija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka Kultūras ministrija (KM) no 13. līdz 29. novembrim pieņem iesniegumus, lai sniegtu atbalstu mediju un kultūras nozaru saimnieciskās darbības veicējiem, kuru radošajā darbībā būtisku izdevumu sastāvdaļu veido no š.g. 1. jūlija pieaugušās autordarbu radīšanas atlīdzības.

Saimnieciskās darbības veicēji šī atbalsta instrumenta kontekstā ir Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētās personālsabiedrības, kapitālsabiedrības, biedrības vai nodibinājumi.

Jau ziņots, ka valdība š.g. 9. novembra sēdē lēma par 1 700 000 eiro piešķiršanu KM nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai kultūras un mediju nozarēs, apstiprinot MK noteikumus Nr.743 „Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai."

Atbalstam kvalificējas saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

līdz 2021. gada 1. janvārim reģistrēta pamata vai papildu darbība atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijai: 58.11, 58.13, 58.14, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.20, 60.10, 60.20, 63.12, 63.91, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 91.01, 91.02, 91.03 un 93.29, 94.12;

līdz 2021. gada 1. janvārim nostrādājuši ne mazāk kā 2 pilnus kalendāra gadus;

2019. un 2020. gadā fiziskajām personām ir izmaksājuši autoratlīdzības;

2018. vai 2019., vai 2020., vai 2021. gadā ir saņēmuši VKKF atbalstu vismaz viena projekta īstenošanai vai SIF atbalstu Mediju atbalsta fonda ietvaros;

2019., 2020. vai 2021. gadā notikušu publisku pasākumu var apliecināt ar AKKA/LAA noslēgta licences līguma kopiju par autoru darbu publisko izpildījumu, pievienojot to iesniegumam;

iesnieguma iesniegšanas dienā nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai par kuriem noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.

Piesakoties atbalstam, jāiesniedz MK noteikumu 6. punktā minētā informācija un iesniegums, ko:

parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtīt uz KM oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), vai

iesniegt bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "www.latvija.lv".

Iesniegtos pieteikumus vērtēs un saimnieciskās darbības veicējam piešķiramo atbalstu aprēķinās KM īpaši izveidota komisija. KM lēmumu nosūtīs uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Pozitīva vērtējuma gadījumā KM atbalsts tiks izmaksāts 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas, ieskaitot to pieteicēja norādītajā kontā.

Atbalsts tiks sniegts vienreizēja granta veidā tikai 2021. gadā, ņemot vērā to, ka nodokļu likumdošanas izmaiņu rezultātā pieaugušās autoratlīdzību izmaksas paredzēt nebija iespējams. Turpmākajos gados uzņēmēji šīs izmaksas varēs ieplānot, attiecīgi šāds atbalsts turpmāk vairs netiks sniegts.

Kā ziņots iepriekš, līdz ar 2020. gadā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu," no 2021. gada 1. jūlija autoratlīdzības izmaksātājam paredzēts pienākums ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN) no ieņēmumiem līdz 25 000 eiro gadā 25 % apmērā, bet ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā – 40 % apmērā. No šī nodokļa 80 % attiecina uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) un ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu sadales kontā, bet 20 % attiecina uz IIN.

Savukārt grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredz no 2021. gada jūlija ieviest minimālo VSAOI objektu – ceturksnī trīs minimālo algu apmērā. Minimālā darba alga šogad ir 500 euro, un minimālās sociālās iemaksas plānotas 170 eiro apmērā mēnesī par darba ņēmējiem, kuri apdrošināti vispārējā kārtībā. Minimālais VSAOI apmērs ceturksnī ir jāsamaksā no trīs minimālajām algām, kas autoratlīdzību saņēmējiem vai izmaksātājiem rada papildu izdevumus, jo tikai retais veica VSAOI nomaksu.