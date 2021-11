Parādniekiem saglabājamos līdzekļus par apgādībā esošu bērnu piesaista minimālajai darba algai

Saeima ceturtdien, 11.novembrī, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem cita starpā parādniekiem saglabājamie līdzekļi par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu noteikti 15% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas, informē Saeimas Preses dienests.

Piedzenot, piemēram, uzturlīdzekļus, zaudējumus vai kompensāciju, ieturējumus no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem izdara līdz parāda dzēšanai. Parādniekam tiek saglabāti līdzekļi minimālās mēneša darba algas apmērā (šobrīd – 500 eiro) vai puse no tās. Līdz šim parādniekam par katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu saglabāja līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, proti, 64,03 eiro.

Grozījumi paredz saglabājamo līdzekļu apmēru par katru apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu atsaistīt no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, to nosakot 15% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas.

Tāpat pieņemtie grozījumi paredz Civilprocesa likumu piemērot elektronizētam procesam tiesā. Paredzēts, ka e-lietas ietvaros lietas materiāli tiks glabāti elektroniski un lietas dalībniekiem būs pieejami attālināti, saglabājot iespēju dokumentus iesniegt tiesā un saņemt arī papīra formā.

E-lietu ieviešana tiesās plānota, lai izveidotu vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību, likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori, uzsverot, ka likuma grozījumi saistīti ar e-lietas programmas pirmā posma īstenošanu.