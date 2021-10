Pašnodarbinātajiem plāno saglabāt līdzšinējo sociālās apdrošināšanas iemaksu kārtību

Saeima ceturtdien, 7.oktobrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas paredz pašnodarbinātām personām arī nākamgad saglabāt līdzšinējo sociālās apdrošināšanas kārtību.

Iemaksu likmi pensiju apdrošināšanai, ko veic visi pašnodarbinātie, paredzēts saglabāt 10% apmērā no ienākuma arī nākamgad. Pašnodarbinātajiem, kuri gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, 10% pensiju apdrošināšanai no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma būs jāveic vienu reizi gadā, paredz grozījumi.

Pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi būs nelieli, minimālās obligātās iemaksas nebūs jāveic, ja Valsts ieņēmumu dienestam (VID) būs iesniegta ceturkšņa ienākumu vai gada ienākumu prognoze. Tiem, kuri prognozi VID nebūs iesnieguši, būs jāveic minimālās obligātās iemaksas no faktisko ienākumu un minimālā obligāto iemaksu objekta starpības.

Savukārt tiem, kuru ienākums mēnesī sasniegs vai pārsniegs minimālo algu, tāpat kā līdz šim būs jāveic obligātās iemaksas patlaban noteikto 31,07% apmērā no brīvi izraudzīta iemaksu objekta, kas nav mazāks par minimālo algu mēnesī. Tāpat būs arī jāmaksā 10% pensiju apdrošināšanai no izvēlētā iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

Minimālās obligātās iemaksas pašnodarbinātajiem reizi ceturksnī aprēķinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un par to informēs VID. Informāciju par aprēķinātajām minimālajām iemaksām pašnodarbinātie no VID saņems elektroniskās deklarēšanas sistēmā un obligātās iemaksas varēs veikt avansā. Savukārt minimālo obligāto iemaksu aprēķinu par iepriekšējo kalendāro gadu pašnodarbinātie saņems līdz 20.martam, un iemaksas būs jāveic līdz 23.jūnijam.

Patlaban noteiktā pašnodarbināto sociālās apdrošināšanas kārtība ir spēkā līdz šī gada beigām, un likuma grozījumi rosināti, lai to saglabātu arī nākamgad, teikts likumprojekta anotācijā.

Grozījumi par likumprojekta virzību atbildīgajā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā un Saeimas sēdē jāskata vēl divos lasījumos.