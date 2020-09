Pavļuts: FM piedāvātajām izmaiņām 'mazajos nodokļu režīmos' jābūt cilvēcīgi panesamām

Saistībā ar Finanšu ministrijas (FM) piedāvātajām izmaiņām "mazajos nodokļu režīmos" vēl tiek gaidītas atbildes par neskaidrajām lietām, lai risinājums būtu "cilvēcīgi panesams", pauda "Attīstībai/Par!" (AP) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Daniels Pavļuts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

AP kopumā atbalsta plānoto virzību uz "mazo nodokļu režīmu" vienkāršošanu un to, ka visiem ekonomiski aktīvajiem, strādājošajiem cilvēkiem ir jāveic vismaz minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas, lai nodrošinātu sev sociālās garantijas, pauda Pavļuts. Politiķis norādīja, ka nepieciešams nodrošināt taisnīgumu sabiedrībā, jo pašlaik tikai divas trešdaļas strādājošo atrodas pilnajā nodokļu režīmā, bet viena trešdaļa - "mazo nodokļu" sistēmās. Pēdējie līdz ar to nav pasargāti no ekonomikas satricinājumiem, uzsvēra deputāts.

Vaicāts, vai minimālais sociālās iemaksas maksājums 170 eiro mēnesī arī autoratlīdzību saņēmējiem neradīs negatīvu efektu, iedzīvotājiem vairs neizmantojot savu talantu radošu lietu un pakalpojumu veidošanai, Pavļuts pauda, ka pašreizējais piedāvājums rada daudz jautājumus, uz kuriem atbildes tiek gaidītas no Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) un finanšu ministra Jāņa Reira (JV).

AP frakcijas vadītājs norādīja, ka pirms izmaiņu pieņemšanas nepieciešams skaidrojums, kā mazo nodokļu režīmā samaksāt nodokļus, ja cilvēks nodarbināts vairākās vietās. Tāpat jābūt skaidrībai, ko darīt personām, kurām ienākumi, piemēram, no autoratlīdzības ir mazāki par minimālo algu, bet pašreizējā piedāvājumā viņiem sanāk proporcionāli lielāki maksājumi, norādīja Pavļuts.

Piedāvātajām izmaiņām ir jākalpo iedzīvotājiem, tās ir jāievieš pakāpeniski, tām ir jābūt cilvēcīgi panesamām un arī viegli administrējamām no valsts puses, uzsvēra politiķis. Deputāts atzina, - kamēr turpinās sarunas, vēl ir daudz nezināmo un ir nepieciešams "izķert kļūdas" piedāvājumā, lai ekonomiski aktīvs iedzīvotājs zinātu par savām iespējām, piemēram, vai strādāt kā pašnodarbinātajam, vai dibināt SIA, lai nodarbotos ar komercdarbību, norādīja AP frakcijas vadītājs.

FM sociālajā tīklā "Twitter" norādījusi, ka arī alternatīvajos nodokļu režīmos, ja ienākumi nepārsniegs minimālo algu, sociālajām iemaksām būs jābūt vismaz 170 eiro apmērā. Tomēr FM tieši neatbildēja uz sociālo tīklu lietotāja jautājumu, vai šī summa būs jāmaksā arī tad, ja pašnodarbinātajam tobrīd nebūs ienākumi.

Kā ziņots, valdība, iepriekš lemjot par nodokļu izmaiņām no 2021. gada, tomēr vēl nevērtēja iespējamo atteikšanos no autoratlīdzībām. Sākotnēji FM ziņojumā par piedāvātajām izmaiņām nodokļos paredzēts, ka no 2021.gada vairs nebūs speciālais režīms autoratlīdzībām. Pēc FM sniegtās informācijas 2019.gadā 39 006 personas bija reģistrētas kā autoratlīdzību saņēmēji.

Reirs iepriekš informēja, ka attiecībā uz autoratlīdzībām plānots piedāvāt jaunu risinājumu, par kuru plānots informēt vēlāk. Viņš skaidroja, ka autoratlīdzību sistēmu nav plānots likvidēt, bet gan sakārtot. Kā piemēru viņš minēja tā dēvētās pasīvās autoratlīdzības, kas tiek izmaksātas par mūzikas atskaņošanu, grāmatu izdevējdarbību. Reirs piebilda, ka tiks izstrādāts detalizēts izmaiņu piedāvājums.

Nacionālā kultūras padome iepriekš pauda autoratlīdzību likvidēšanu no 2021.gada vērtēja kā sasteigtu lēmumu. Arī Kultūras ministrijas Mediju politikas konsultatīvās padome pauda iebildumus pret iecerēto lēmumu. Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze aģentūrai LETA iepriekš pauda, ka, ja likvidēs autortiesību nodokļu režīmu, no nākamā gada tiks iznīcināta latviešu literatūra.