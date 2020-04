Pētījums: lielākās nozares pēc samaksāto nodokļu apjoma 2019. gadā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskotā informācija liecina, ka Latvijā reģistrētie uzņēmumi 2019. gadā valsts kopbudžetā nodokļos samaksājuši 7,58 miljardus eiro. Tas ir par 5,72% vairāk nekā gadu iepriekš.

"Lursoft" veiktais pētījums parāda, ka visievērojamāk samaksāto nodokļu apjoms gada laikā audzis lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, savukārt lielākais kritums bijis ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē. Lauksaimniecības sektors VID administrētajos nodokļos aizvadītajā gadā samaksājis 177,05 miljonus eiro, kas ir par 31,01% vairāk nekā gadu iepriekš. Kā rāda "Lursoft" aprēķini, lielāko daļu jeb 116,53 miljonus eiro no lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības samaksātajiem nodokļiem samaksājuši mežsaimniecības apakšnozarē strādājošie uzņēmumi, 53,36 miljonus eiro – augkopībā un lopkopībā strādājošie, bet atlikušos 7,16 miljonus eiro – zivsaimniecības apakšnozares uzņēmumi.

Lielāko nodokļu kopsummu pērn tāpat kā iepriekšējos gados valsts kopbudžetam nodrošinājusi tirdzniecība. "Lursoft" apkopotā informācija rāda, ka vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu remonta nozarē strādājošie uzņēmumi 2019. gadā VID administrētajos nodokļos samaksājuši 2,98 miljardus eiro, kas ir 39,34% no kopējas nodokļu summas, kuru aizvadītajā gadā valsts budžetā iemaksājuši visi Latvijā reģistrētie uzņēmumi. Salīdzinot ar gadu iepriekš, nozares samaksāto nodokļu apjoms pērn audzis par 4,81% jeb 136,84 miljoniem eiro. Rēķinot pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu darbinieku, tirdzniecības sektors 2019. gadā bija otrajā vietā aiz elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozares.

Tirdzniecības nozarē ir vislielākais nodokļu maksātāju skaits – vairāk nekā 36 tūkstoši. Tie pērn kopā nodarbinājuši 154,89 tūkstošus darbinieku. Rēķinot pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu uzņēmumu, tirdzniecības sektorā tie 2019. gadā bijuši 81,29 tūkstoši eiro, starp visām nozarēm to ierindojot sestajā vietā.

Lielākie nodokļu maksātāji tirdzniecības nozarē 2019. gadā, gluži tāpat kā iepriekšējos gados, bijuši degvielas tirgotāji. Līderis to vidū lietuviešu kapitāla uzņēmums SIA "Orlen Latvija". Gada laikā summa, kuru VID administrētajos nodokļos samaksājis "Orlen Latvija", palielinājusies par 22,54%, sasniedzot 196,78 miljonus eiro.

Jāteic, ka pagājušajā gadā bijuši kopskaitā seši tirgotāji ar valsts kopbudžetā nodokļos samaksātiem vairāk nekā 100 miljoniem eiro. To vidū ir jau pieminētais "Orlen Latvija", arī SIA "Circle K Latvia", SIA "Neste Latvija", SIA "Philip Morris Latvia", SIA "Baltic Sales Network" un SIA "Pirmas", uzņēmumi, kuru samaksāto nodokļu summā lielu daļu veido akcīzes nodoklis par degvielas vai arī tabakas tirdzniecību. Minētie uzņēmumi ir arī lielākie pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu strādājošo.

Latvijas uzņēmumu nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā sadalījumā pa nozarēm

Nozare Kopējais samaksāto nodokļu apjoms 2019.gadā, milj.EUR Izmaiņas pret 2018.gadu, % Uzņēmumu skaits Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts 2980,52 4,81 36667 Apstrādes rūpniecība 830,63 3,34 12907 Transports un uzglabāšana 567,77 4,21 10018 Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 488,00 8,85 8883 Profesionālie, zinātniski un tehniskie pakalpojumi 322,40 10,10 19448 Būvniecība 320,40 14,26 14442 Operācijas ar nekustamo īpašumu 314,67 14,38 11374 Veselība un sociālā aprūpe 277,25 15,98 2326 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 274,71 -19,11 720 Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 259,18 13,49 8238 Finanšu un apdrošināšanas darbības 251,30 4,05 2849 Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 191,08 14,25 5855 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 177,05 31,01 6033 Māksla, izklaide un atpūta 119,80 1,22 3678 Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 94,80 13,99 554 Citi pakalpojumi 37,89 7,75 6445 Izglītība 37,33 11,57 2154 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 16,77 1,13 87 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 13,76 -22,60 370 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība 0,08 -0,13 29 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība 0,01 -15,75 2

Tirdzniecības nozarē strādā 24,11% no visiem nodokļu maksātājiem, tiek nodarbināti 20,55% no visiem Latvijas uzņēmumos strādājošajiem darbiniekiem un kopumā nozare pērn valsts kopbudžetā nodokļos samaksājusi 39,34% no visiem nodokļiem, kurus 2019. gadā iekasējis VID.

"Lursoft" apkopotā informācija rāda, ka neviena cita nozare ne uzņēmumu skaita, ne nodarbināto, ne arī samaksāto nodokļu apjoma ziņā nav ar tik lielu pārsvaru kā mazumtirdzniecība. Pēc "Lursoft" datiem, gana lielu skaitu no visiem nodokļu maksātājiem, 12,13%, veido arī profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi. Tie aptver tādas apakšnozares kā juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi, konsultēšana komercdarbībās un vadībzinībās, centrālo biroju darbība. Tiesa, neskatoties uz lielo uzņēmumu skaitu, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu uzņēmumos 2019. gadā nodarbināti vien 5,76% no visiem Latvijas uzņēmumos nodarbinātajiem un šie uzņēmumi devuši 4,26% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, kas aizvadītajā gadā iekasēti valsts kopbudžetā. Lielākais nodokļu maksātājs šajā nozarē 2019. gadā bijis SIA "Circle K Business Centre", kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu mātes uzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem, nodrošinot tos ar grāmatvedības, finanšu kontroles, finanšu atskaišu sagatavošanu, cilvēkresursu pārvaldību u.c. pakalpojumiem. "Circle K Business Centre" VID administrētajos nodokļos pagājušajā gadā samaksājis 7,13 miljonus eiro par 5,87% vairāk nekā gadu iepriekš. Starp lielākajiem nodokļu maksātājiem, kas pārstāv profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus, ir arī SIA "Rimi Baltic" (5,76 milj. eiro), SIA "Ernst & Young Baltic" (4,84 milj. eiro), SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (4,53 milj. eiro), SIA "PricewaterhouseCoopers" (3,43 milj. eiro).

Lielākie nodokļi uz vienu uzņēmumu – elektroenerģijas nozarē

Lursoft aprēķinājis, ka 2019. gadā vidējais samaksāto nodokļu apjoms uz vienu uzņēmumu bijis 49,81 tūkstoši eiro, savukārt nodokļu summa uz vienu strādājošo – 10,05 tūkstoši eiro. Teju pusē nozaru samaksāto nodokļu apjoms uz vienu uzņēmumu tomēr bijis augstāks, atsevišķās nozarēs tam pārsniedzot arī 100 tūkstošu eiro atzīmi. Līdere to vidū pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu uzņēmumu pagājušajā gadā bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozare ar 381,55 tūkstošu eiro lieliem maksājumiem nodokļos uz vienu uzņēmumu, tikmēr viszemākais rādītājs bijis uzņēmumiem, kas ir mājsaimniecības kā darba devējas, – 2,88 tūkstoši eiro uz vienu uzņēmumu 2019. gadā. Šī nozare gan nav īpaši skaitliski plaši pārstāvēta – 2019. gadā tā apvienojusi vien 29 nodokļu maksātājus. To vidū lielākais nodokļu maksātājs nozarē pērn bijis SIA "DNP", kas valsts kopbudžetā nodokļos samaksājis 16,29 tūkstošus eiro. Kā liecina "Lursoft" izziņā pieejamā informācija, uz š.g. 7. aprīli minētajam uzņēmumam reģistrēts jau 55,30 tūkstošu eiro liels nodokļu parāds un aizvadītā gada oktobrī VID lēmis par "DNP" saimnieciskās darbības apturēšanu. Vien dažas dienas vēlāk uzņēmumam pasludināts maksātnespējas process.

Neskatoties uz to, ka līdere pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu uzņēmumu pagājušajā gadā bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozare, dinamikā redzams, ka nozares kopējais samaksāto nodokļu apjoms 2019. gadā sarucis, uzrādot otru lielāko kritumu, nozares uzņēmumu samaksāto nodokļu apjomam gada laikā samazinoties par 19,11%. Vēl lielāks nodokļu krituma apjoms bijis vien ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, kas 2018. gadā nodokļos samaksāja 17,78 miljonus eiro, bet pērn šī summa bijusi par 22,6% mazāka, sarūkot līdz 13,76 miljoniem eiro. Tiesa, pēc samaksāto nodokļu kopapjoma ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozare atrodas saraksta lejasgalā, jo vēl mazāks pienesums nodokļu izteiksmē pērn bijis vien no mājsaimniecībām kā darba devējām un ārpusteritoriālajām organizācijām un institūcijām. Balstoties uz VID sniegto informāciju, "Lursoft" aprēķinājis, ka ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē 2019. gadā bija reģistrēti 370 nodokļu maksātāji un tie nodarbināja 3361 darbinieku.

"Lursoft" dati rāda, ka 16,35% no kopējā šīs nozares nodokļu apjoma samaksājis kūdras ieguves uzņēmums SIA "Laflora". Tā samaksāto nodokļu apjoms pēdējo gadu periodā ik gadu palielinājies, aizvadītajā gadā sasniedzot jau 2,25 miljonus eiro. Vienlaikus šis Jelgavas novadā reģistrētais uzņēmums nodarbinājis 8,39% no visiem nozarē strādājošajiem darbiniekiem.