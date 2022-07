Piešķirs valsts atbalstu 14 augstas pievienotās vērtības lieliem investīciju projektiem

Noslēgusies pirmā projektu atlases kārta jaunajā lielo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmā, kurā iespējams saņemt aizdevumu ar kapitāla atlaidi līdz 10 miljoniem eiro. Programmai piešķirtā 99,565 miljonu eiro lielā finansējuma ietvaros atbalstu varēs saņemt 14 projekti ar kopējo plānoto investīciju apjomu 586 miljoni eiro, informē Ekonomikas ministrija.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) apstiprinātie projekti paredz izveidot 903 jaunas darba vietas ar darba algu 1,5 reizes lielāku kā vidēji reģionā, kā arī veikt investīcijas uzņēmumos pētniecībā un attīstībā vairāk nekā 17 miljonu eiro apmērā un nodrošināt eksporta apjomu vairāk nekā 328 miljonu eiro gadā.

Šobrīd Attīstības finanšu institūcijā "Altum" ir uzsākts darbs pie šo projektu kreditēšanas nosacījumu pārbaudes un līgumu slēgšanas.

Būtiski, ka projektu pieteikumi ir saņemti no visiem Latvijas reģioniem – no Rīgas un Pierīgas reģiona kopā 5 projekti, pa 3 projektiem no Vidzemes un Zemgales reģiona, 2 projekti no Latgales reģiona un 1 no Kurzemes reģiona. Apstiprinātie lielo investīciju projekti ir no tādām nozarēm kā finiera lokšņu un koka paneļu ražošana, farmaceitisko pamatvielu ražošana, galvanisko elementu ražošana, tipogrāfija, elektriskās sadzīves aparatūras ražošana, plastmasas iepakojuma ražošana, stikla šķiedras ražošana, būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana, zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, koka izstrādājumu ražošana, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana.

"Uzņēmēji novērtē jauno lielo investīciju projektu atbalsta programmu, lai īstenotu savus ambiciozos projektus un radītu augstākas pievienotās vērtības produktus tepat Latvijā. Iesniegtie projekti darbojas industrijās ar augstu pievienoto vērtību un radīs jaunas augsti kvalificētas darba vietas, veicinās inovācijas un kopējo labumu tautsaimniecības attīstībā," norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone. "Programmā tika iesniegts necerēti liels projektu pieteikumu skaits no visiem Latvijas reģioniem. Diemžēl programmas finansējuma ietvaros atbalstu varēs saņemt tikai 14, bet ceru, ka arī pārējiem uzņēmējiem pietiks uzņēmības savu ideju tālākai attīstīšanai".

Uzņēmēji ir izrādījuši lielu interesi par jauno atbalsta programmu un kopumā tika pieteikti 45 lielo investīciju projekti. Pieteiktie projekti atbilst RIS3 jeb augstas pievienotās vērtības viedās specializācijas projektiem un to ietvaros paredzēts izveidot jaunas, labi apmaksātas darba vietas, reizē nodrošinot arī ieguldījumus pētniecībā un attīstībā un zaļajās tehnoloģijās, kā arī tie uz eksportu orientēti.

Pieteikties atbalstam varēja uzņēmumi, kuru projektos plānotais investīciju apjoms pārsniedz 10 miljonus eiro. Atbalsts tiek piedāvāts kā aizdevums/kapitāla atlaide pamatsummas dzēšanai līdz 30% no projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 miljoni eiro, ja tiek sasniegti projekta mērķi un izpildīti noteikti kritēriji: