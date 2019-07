Plāno novērst IIN parāda veidošanos

Plānots papildināt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formulu ar paredzamo ienākumu pieauguma koeficientu, lai iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem, pieaugot ienākumiem, nerastos IIN piemaksas jeb parāds, liecina ceturtdien, 11. jūlijā, valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai.

Saistībā ar veiktajām izmaiņām likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar 2018. gada 1. janvāri minimālais mēneša neapliekamais minimums tika aizstāts ar VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

Savukārt, gada diferencētais neapliekamais minimums tiek aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu formulu un piemērots rezumējošā kārtībā, IIN maksātājam iesniedzot taksācijas gada ienākumu deklarāciju.

VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums tiek noteikts nodokļa maksātājam divas reizes gadā – taksācijas gada periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam un taksācijas periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", aprēķinot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu taksācijas gada periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam, tiek ņemts vērā nodokļa maksātāja ar IIN apliekamais ienākums, kas gūts no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30. septembrim (izņemot ienākumus no kapitāla pieauguma).

Savukārt, aprēķinot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu taksācijas gada periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim, tiek ņemts vērā nodokļa maksātāja ar IIN apliekamais ienākums, kas gūts no pirmstaksācijas gada 1.decembra līdz taksācijas gada 31.maijam (izņemot pirmstaksācijas gada decembrī gūtos ienākumus no kapitāla pieauguma).

Tādējādi VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķinā netiek ņemti vērā nodokļa maksātāja aktuālie ar IIN apliekamie ienākumi.

Līdz ar to ir iespējamas situācijas, ka nodokļa maksātājam taksācijas gadā, pieaugot ar IIN apliekamo ienākumu apmēram, ir piemērots lielāks VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums nekā nodokļa maksātājam faktiski būtu piemērojams. Rezultātā nodokļa maksātājam rodas IIN piemaksa, kā arī pienākums iesniegt VID taksācijas gada ienākumu deklarāciju un nomaksāt IIN.

Ņemot vērā, ka pēdējos gados palielinājušās vidējās bruto darba algas un 2018. gadā pieaugums vidēji ir 9%, Finanšu ministrija norāda, ka VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķināšanas formulā būtu jāiekļauj koeficients, kas palielinātu nodokļa maksātāja ar IIN apliekamo ienākumu.

Tādējādi projekts paredz papildināt VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formulu ar paredzamo ienākumu pieauguma koeficientu – 1,09. Līdz ar to tiktu samazināta iespēja, ka nodokļa maksātājam rodas IIN piemaksa un pienākums nomaksāt IIN.