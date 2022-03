Plānots, ka sociālās iemaksas bērna kopšanas periodā veiks no vecāku un bērna kopšanas pabalstu kopsummas

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija trešdien, 2.martā, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Ar tiem plānots noteikt, ka par personu, kura kopj bērnu līdz gada vai pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu, valsts no abu pabalstu kopsummas veic obligātās iemaksas šīs personas pensiju, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanai, informē Saeimas Preses dienests.

Pašlaik noteikts, ka iemaksas pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai tiek veiktas tikai no bērnu kopšanas pabalsta - 171 eiro -, neatkarīgi no personas sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Iecerēts, ka no 2023.gada sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnībā tiks veiktas no speciālā budžeta. No 2025.gada iemaksas par bērna kopšanas pabalsta apmēru plānots veikt no pamatbudžeta, bet par vecāku pabalsta apmēru iemaksas turpinās veikt no speciālā budžeta.

Grozījumu mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visām sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēju grupām, jo esošās apdrošināšanas sistēmas rezultātā persona, kura ir izvēlējusies laist pasaulē bērnus un rūpēties par viņu audzināšanu, nākotnē saņemtu mazāku pensiju, salīdzinot ar personu, kura šādu izvēli nav izdarījusi, atzīmēts likumprojekta anotācijā.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimā.