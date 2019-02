Portāls: Daudzus uzņēmīgus darbiniekus pavasarī, iespējams, sagaidīs nodokļu parāds

Daudzus cilvēkus, kuriem pērn palielinājušies ienākumi, pavasarī gaida nepatīkams pārsteigums – ļoti iespējams, viņi no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) saņems ziņu ar aicinājumu nomaksāt nodokļu parādu, pirmdien ziņo portāls "lsm.lv".

Tie, kuri, pateicoties apņēmībai, aizvadītā gada laikā pratuši uzlabot savus ieņēmumus, tuvākajos mēnešos varētu nonākt nodokļu parādnieku statusā, raksta "lsm.lv".

Gadu pēc nodokļu reformas nepatīkams pārsteigums var sagaidīt tos, kuri pērn atgriezušies darbā pēc ilgākas pauzes vai arī vairākos darbos kopā nopelnījuši virs 20 000 eiro, skaidro portāls "lsm.lv". Neprecīzi prognozēta neapliekamā minimuma vai pilnībā nesamaksāta iedzīvotāju ienākuma nodokļa dēļ var gadīties, ka VID drīzumā piestādīs rēķinu par nodokļu starpību.

Portāls skaidro, ka, tuvojoties gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai, nāksies atsaukt atmiņā aizpērn vasarā pieņemto nodokļu reformu, kas no 2018. gada nesa izmaiņas darbaspēka nodokļos. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvā likme nozīmē, ka tiem, kas pērn saņēma līdz 1667 eiro uz papīra mēnesī vai 20 004 eiro gadā, jāmaksā 20% nodoklis, bet par pārsniegto summu – 23%.

Problēmas, kā atklāj "lsm.lv", var sākties, ja darbinieks strādā vairākus darbus un katrā atsevišķi maksā 20% likmi, bet kopējie gada ienākumi ir lielāki, skaidroja Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes pārstāve Marija Radzjušonoka. "Kad mēs par gadu šos ienākumu veidus, kuri ir saņemti no dažādiem avotiem, saskaitām kopā, tie var pārsniegt ienākumu slieksni, līdz kuram piemēro 20% likmi, proti, šos 20 004 eiro. Attiecīgi no tās summas, kas pārsniedz šo slieksni, nodoklis nebija ieturēts pilnā apmērā. Proti, nebija ieturēti šie 3%. Personai ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un samaksāt starpību," portālam "lsm.lv" skaidroja VID pārstāve.

Otrs gadījums, kad var nākties piemaksāt nodokli, ir tad, ja ienākumi ir mainīgi un atšķiras no iepriekšējā gada. Tā ir viena no reformas blaknēm: rūpēs par tiem, kas pelna mazāk, no pagājušā gada neapliekamo minimumu prognozē divreiz gadā katram individuāli, tāpēc var gadīties, ka Valsts ieņēmumu dienests ļāvis nodokļos samaksāt mazāk, vadoties pēc jūsu 2017. gada ienākumiem.

"Lielākie riski varētu būt tādām personām, kuras tikai 2018. gadā uzsākušas darba gaitas un iepriekš nav strādājušas. Attiecīgi VID nav informācijas par viņu ienākumiem. Šādām personām pēc likuma tiek prognozēts neapliekamais minimums minimālā apmērā. Vēl nodokļu piemaksa var veidoties, piemēram, jaunajām māmiņām, kuras tikko atsākušas darba gaitas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma," skaidroja VID pārstāve.

Uzzināt, vai esat palicis valstij parādā, varēs, aizpildot gada ienākumu deklarāciju, ko varēs iesniegt no 1. marta. Ja to neiesniegsiet, VID jūs informēs elektroniski vai pa pastu. Nodokļa starpība būs jāsamaksā līdz 17. jūnijam. Ja parāda summa pārsniedz 640 eiro, tad to drīkstēs sadalīt vairākos maksājumos.

Lai tāda situācija vairs nerastos, varat lūgt VID vispār nepiemērot neapliekamo minimumu un maksāt 23% iedzīvotāju ienākuma nodokli – tad drīzāk valsts pēc tam atmaksās jums pārmaksāto nodokli, nevis otrādi.

Ja radusies nodokļu starpība, to varēs segt arī ar atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem. Lai atvieglotu čeku iesniegšanu, VID iesaka lietot mobilo aplikāciju "Attaisnotie izdevumi".

VID pārstāvis Sergejs Ņikitjuks stāstīja, ka "šie čeki vairs nav jākrāj, lai pirmajā dienā, kad var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, nāktu un tos visus reizē iesniegtu. Šos čekus var skenēt un iesniegt visa gada garumā. Un tie krāsies cilvēka EDS profilā. Čekus var augšupielādēt, vai nu iepriekš tos saglabājot telefona fotogalerijā, vai arī pa taisno, izmantojot telefona fotokameru."

Jāatceras, ka no šī gada būs izmaiņas attaisnoto izdevumu atmaksā: limits, no kura var iegūt nodokļa atmaksu, palielināts no 215 līdz 600 eiro, bet tas ietvers arī operācijas un zobārstniecību, par ko agrāk nodokli varēja atgūt pilnā apmērā.

VID nav precīzas informācijas, cik cilvēkiem šāds nodokļu parāds varētu būt izveidojies.

"Nodokļu reforma un izmaiņas mūsu nodokļu aprēķina sistēmā ir tikai pirmo gadu, tāpēc mēs šobrīd nevaram sniegt konkrētu informāciju, cik daudz tādu personu varētu būt. Aptuvenas aplēses varētu būt pie 60 000 cilvēku, bet tas nav precīzs cipars. Jums jāsaprot, ka VID ir informācija tikai par ienākumiem, ko cilvēks saņēmis no Latvijā reģistrētiem darba devējiem. Ja cilvēkam ir ienākumi no ārvalstīm, vēl kādas citas situācijas, tad mums gala aprēķins nav zināms, kamēr deklarācija nav iesniegta," skaidroja VID pārstāve.

Par nodokļa parāda nemaksāšanu VID varētu pat piemērot sodus, raksta "lsm.lv". "Kontu mēs noteikti uzreiz nebloķēsim. Jebkurā gadījumā mēģināsim sazināties ar šo personu un aicināsim iesniegt gada ienākumu deklarāciju," skaidroja VID pārstāve.

Ja cilvēks nereaģēs, viņa pieļāva, ka sākotnēji varētu tikt piemērots sods par deklarācijas neiesniegšanu. Atkarībā no tā, cik ilgi kavēts deklarācijas iesniegšanas termiņš, sods var būt līdz 70 eiro un pat līdz 700 eiro.