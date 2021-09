Rīgā par gadu pārceļ tūrisma nodokļa ieviešanu

Rīgā nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu viena eiro apmērā plānots ieviests ar 2023. gada 1. janvāri, nevis no nākamā gada sākuma, kā bija plānots iepriekš, tā ceturtdien, 16. septembrī nolēma Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja. Galīgais lēmums par grozījumiem saistošajos noteikumos būs jāpieņem Rīgas domes sēdē.

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo redakciju saistošie noteikumi stātos spēkā 2022. gada 1. janvārī, ieviešot Rīgā nodevu viena eiro apmērā diennaktī par vienu tūristu mītnē uzņemto viesi. Lēmums pieņemts, lai veicinātu tūristu un atpūtnieku izvēli par labu Rīgai un padarītu Latvijas galvaspilsētu par finansiāli izdevīgāku galamērķi, kā arī neradītu papildu izdevumus nodevas maksātājiem – personām, kas uzņem atpūtniekus tūristu mītnēs.

Saistībā ar Covid-19 izplatību noteikta virkne stingru ierobežojošu pasākumu gan Latvijā, gan pasaulē. Šie ierobežojumi būtiski ietekmē tūrisma nozares darbību, jo īpaši apgrūtinot ceļošanas iespējas un samazinot saimnieciskās darbības iespējas tūrisma nozarei. Šādos apstākļos nepieciešams atbalstīt tūrisma nozares atgūšanos un novirzīt tūristu mītnei pieejamos finanšu līdzekļus darbības atjaunošanai un klientu piesaistei, secina domes komiteja.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas vēstulē Rīgas domei norādīts, ka tūrisma nozare kopš 2020. gada marta piedzīvo vēsturiski smagāko krīzi sakarā ar Covid-19 izplatību. Pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem, gan noslogojums, gan apkalpoto ārvalstu tūristu skaits ir būtiski samazinājies. Piemēram, gultasvietu noslogojums Rīgā 2021. gada 1. pusgadā bija viens no vēsturiski zemākajiem – 14,47 %, sasniedzot tikai ap 60 % no 2020. gada rādītāja un 28 % no 2019. gada rādītāja. 2021. gada 1. pusgadā tika apkalpoti 50 364 ārvalstu tūristi, kas ir ap 21 % no 2020. gadā apkalpoto ārvalstu tūristu skaita un ap astoņiem procentiem no 2019. gadā apkalpoto ārvalstu tūristu skaita.

Rīgas domes saistošie noteikumi "Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā" tika pieņemti 2019. gada 25. septembrī.