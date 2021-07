Saeimā iesniegta iniciatīva par PVN likmes samazināšanu pārtikas produktiem

Saeimā iesniegta iniciatīva par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazināšanu pārtikas produktiem, informēja mazumtirgotāja "Maxima Latvija" pārstāvji.

Kompānijā informēja, ka "Maxima Latvija" sadarbībā ar partnerorganizācijām - biedrību "Zemnieku saeima" un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP) - Saeimā iesniegusi iniciatīvu "Samazinām PVN pārtikas produktiem". Iniciatīvas mērķis ir noteikt PVN likmi 5% apmērā svaigiem pārtikas produktiem.

Pēc iniciatīvas iesniegšanas Saeimā, tiks izskatīti un pārbaudīti iedzīvotāju iesniegtie paraksti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistrā, savukārt pēc 10 000 derīgo parakstu identificēšanas iniciatīva tiks nodota izskatīšanai Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.

"Maxima Latvija" kopā ar partnerorganizācijām 2020.gada vasarā sāka kampaņu, lai rosinātu izmaiņas nodokļu politikā, nosakot PVN likmi 5% apmērā visām svaigo pārtikas produktu grupām - svaigai gaļai un zivīm, piena produktiem un olām.

"Vairums pircēju veic izvēli par labu produktam atkarībā no tā cenas, ko ietekmē valstī noteiktā PVN likme. Zīmīgi, ka tieši pārtika mājsaimniecības izdevumos veido lielāko daļu, savukārt no pārtikas pirkuma groza 70% veido svaigās kategorijas produkti - svaigā gaļa, zivis, olas, piena produkti. Rosinātās izmaiņas uzlabos vietējo ražotāju konkurētspēju veikalu plauktos, nodrošinot mazāk aizsargāto sabiedrības grupu atbalstu, tādēļ Saeimu aicinām neatlikt rosinātās izmaiņas un pielikt visas pūles mērķa sasniegšanai, no kura ieguvēji būs visa Latvijas sabiedrība," pauda "Maxima Latvija" Iepirkuma departamenta direktors Edvīns Lakstīgala.

Savukārt Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts atzīmēja, ka PVN likmes samazināšana Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, kas tika ieviesta 2018.gadā, ir devusi lielu pienesumu gan lauksaimniekiem, gan sabiedrībai kopumā. "Statistika rāda, ka nozares preču un pakalpojumu apgrozījums ir palielinājies par 9,4%, vienlaikus pieaugot arī vidējam atalgojumam nozarē par 9-10%. Kā liecina tirgus uzraudzība Baltijas valstu veikalu tīklos, pateicoties 5% PVN pilotprojektam, Latvijā raksturīgiem augļiem un dārzeņiem cenas ir samazinājušās par 11,7%. Svaigai vietējai pārtikai jābūt pieejamai ikvienam iedzīvotājam - jo vairāk valsts spēs atbalstīt vietējos lauksaimniekus, jo vairāk mums izdosies stiprināt vietējā produkta pozīcijas Latvijas tirgū," viņš minēja.

Portālā "ManaBalss.lv" iniciatīvai atbalstu ir snieguši vairāk nekā 14 700 iedzīvotāju. Savukārt 2020.gada vasarā vairāk nekā 2000 cilvēku šo iniciatīvu atbalstīja "Maxima Latvija" veikalos, parakstoties par labu šai iniciatīvai.

