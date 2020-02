Saeima nolemj samazināt paredzēto akcīzes likmes kāpumu alkoholam

Saeimas vairākums 20. februārī galīgajā lasījumā pieņēma partijas "KPV LV" Saeimas frakcijas iesniegtos grozījumus Akcīzes nodokļa likumā, paredzot lēnāku akcīzes nodokļa celšanu alkoholiskajiem dzērieniem.

Līdz ar grozījumiem likumā nolemts akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem 2020. un 2021. gadā paaugstināt vidēji par 5% gadā.

Tādējādi stiprā alkohola litra nodokļu daļa tiks paaugstināta par 0,38 eiro 2020. gadā un 0,4 eiro 2021. gadā, bet vīnam nodokļu daļa katrā gadā pieaugs par 0,06 eiro (par litru). Nodokļu daļa alum pieaugs par 0,03 eiro par litru.

Atbilstoši atbalstītajiem priekšlikumiem starpproduktiem (ar alkohola saturu virs 15%, bet līdz 22%) akcīzes nodoklis par 100 litriem augs no 168 uz 176 eiro, spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodoklis par 100 litriem absolūtā spirta no 1. marta augs no 1564 eiro uz 1642 eiro, bet pēc gada – 1724 eiro. Nolemts, ka no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 28. februārim alum akcīzes nodoklis par katru absolūtā spirta tilpumprocentu par 100 litriem alus būs 7,8 eiro. Savukārt no 2021.gada 1.marta šī likme augs uz 8,2 eiro.

Savukārt saskaņā ar spēkā esošo likuma redakciju 2020. gada 1. martā bija paredzēts palielināt akcīzes nodokļa likmes visiem alkoholisko dzērienu veidiem, izņemot raudzētos dzērienus ar absolūtā spirta saturu līdz sešiem tilpuma procentiem. Pašlaik spēkā esošā redakcija būtu paredzējusi, ka stiprajam alkoholam nodokļa likme tiktu palielināta līdz 2025 eiro par 100 litriem absolūtā spirta jeb par 29,5%, savukārt alum, vīnam, raudzētajiem dzērieniem ar spirta saturu virs sešiem tilpuma procentiem un starpproduktiem akcīzes nodokļa likmes palielinājums būtu bijis vidēji 10%.