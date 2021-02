Šogad Covid-19 pārvarēšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atvēlēts pusmiljards eiro

Līdz šā gada 22. februārim no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabinets ir atbalstījis finansējumu aktuāliem atbalsta pasākumiem Covid-19 pārvarēšanai 533,7 miljonu eiro apmērā, liecina Finanšu ministrijas aplēses.

FM atvēlēti 110 miljoni eiro dīkstāves atbalstam, atbalstam algu subsīdijai un Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

Veselības ministrijai atvēlēti 211,7 miljoni eiro, Labklājības ministrijai - 82,4 miljoni eiro,

Zemkopības ministrijai - 45,5 miljoni eiro, Ekonomikas ministrijai 32,2 miljoni eiro.

Aizsardzības ministrijai atvēlēti 12,4 miljoni eiro individuālo aizsarglīdzekļu iegādei.

Kultūras ministrijai atvēlēti 11,1 miljoni eiro, bet Izglītības un zinātnes ministrijai 3,3 miljoni eiro.

Iekšlietu ministrijai atvēlēti 1,9 miljoni eiro, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 0,1 miljons eiro, bet Tieslietu ministrijai 0,05 miljoni eiro.

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem atlikums uz 22.februāri Covid-19 seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem ir 266,3 miljoni eiro.

"FM tiek saņemti jauni pieprasījumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (atrodas dažādās saskaņošanas stadijās), kā arī ir sagaidāmi papildu pieprasījumi no nozaru ministrijām saskaņā ar pieņemtajiem Ministru kabineta konceptuāliem lēmumiem saistībā ar izstrādātiem atbalsta pasākumiem Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai ārkārtējās situācijas laikā un noteikto aizliegumu un ierobežojumu radīto zaudējumu kompensējošiem pasākumiem," MK sēdē norādīja Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne, uzsverot, ka šobrīd jau vairāki no tiem pārsniedz pieejamo līdzekļu neparedzētiem gadījumiem atlikumu. Piemēram, 182,1 miljoni eiro apmērā plānoti atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem 500 eiro apmērā par katru audzināšanā esošu bērnu ar 2021.gada 1.martu, 134 miljoni eiro atbalsta turpināšanai nodokļu maksātājiem (dīkstāves pabalstiem, algu subsīdijām un krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai), 240 miljoni eiro papildu finansējumam Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai un citi.

Tādēļ FM rosināja noteikt, ka pieprasījumi Covid-19 ierobežošanas pasākumiem ir vienreizēji un terminēti, ir pilnībā īstenojami 2021. gadā, sasniedzot mērķi, nerada vajadzību pēc papildus līdzekļiem 2022. gadā un turpmākajos gados; ministrijas un citas centrālās valsts iestādes ir atbildīgas par minēto nosacījumu ievērošanu un pamatotiem aprēķiniem pieprasītajam finansējumam, un seko līdzi faktiskajam piešķirto līdzekļu izlietojumam; ņemot vērā, ka faktiskā līdzekļu izņemšana no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem notiek pakāpeniski, atbilstoši nepieciešamībai un ministriju pieprasījumiem, priekšlikums sekot līdzi līdzekļu neparedzētiem gadījumiem faktiskajam atlikumam pēc Finanšu ministrijas rīkojumiem un apropriācijas finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiek veikts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.