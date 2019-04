Saeimas deputāti trešdien pulcējās uz ārkārtas sēdi, lai galīgajā lasījumā lemtu par 2019. gada valsts budžeta projektu. Portālā "Delfi" varēja sekot līdzi Saeimas sēdei video un teksta tiešraidē.

Kā iepriekš portālu "Delfi" informēja Saeimas Preses dienests, vispārējās valdības budžeta deficīts 2019. gadā plānots 0,5% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet IKP pieaugums prognozēts 3% apmērā.

2019. gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 9,2 miljardu, bet izdevumi 9,4 miljardu eiro apmērā. Pamatbudžetā plānotie ieņēmumi veido 6,4 miljardus, bet izdevumi 6,8 miljardus eiro. Savukārt speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti trīs miljardu eiro, bet izdevumi 2,8 miljardu eiro apmērā.

Budžets 2019

Pēc vairāk nekā 10 stundu garas ārkārtas sēdes Saeima pieņem 2019. gada valsts budžetu. "Par" šī gada valsts budžetu balso 59 deputāti, "pret" – 34 deputāti. "Pret" balsoja opozīcijas partiju - Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Saskaņas" - deputāti, kā arī "KPV LV" iekšējie opozicionāri: Didzis Šmits, Karina Sprūde un Linda Liepiņa.

“Šajā ņirgšanas gaisotnē tika noraidīti visi priekšlikumi, kuros tika lūgts palīdzēt cilvēkiem,” pauda Gobzems. “Mēs esam parlamentā, kur jāiemācās kultūra. Šī kultūra nozīmē neņirgt par priekšlikumiem. Tie ir jautājumi par Latvijas cilvēku likteņiem. Šādi jūs parādāt par sevi. Ņirdzāt pat “Bezvests.lv” un meklējāt kartonu, kad bija runa par daudzbērnu ģimenēm. Balsojāt pret visiem saviem solījumiem,” neapmierinātību pauda Gobzems.

“Drosmīgā koalīcija saka, ka strādā sabiedrības labā. Drosmīgi cilvēki neslēpj savus balsojumus. Premjers ir priekš tā, lai izstrādātu uz attīstību vērstu budžetu. Šis nav budžets, kas attīsta valsti. Šis pat nav kompromisu budžets, tas ir stagnācijas budžets,” tribīnē sacīja Aldis Gobzems.

"Mums visiem jādomā ilgtermiņā," atgādina Ministru prezidents Kariņš.

"Nepārāk gara diena, bet tāda drusku izstiepta," secina Kariņš. Viņš uzsver, ka visiem zālē sēdošajiem rūp Latvijas valsts attīstība, neatkarīga no tā, vai deputāts ir pozīcijā vai opozīcijā. Kariņš atzīst, ka viņam ir bijis prieks pēc ilgiem gadiem Saeimā pavadīt visu dienu. Jau rīt valdība sāks darbu pie 2020. gada budžeta.

Tribīnē pēdējo vārdu pirms balsošanas par budžetu teikt kāpj premjers Krišjānis Kariņš (JV).

Saeimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma.

"Esat ļoti labi pastrādājuši, noraidot visus opozīcijas deputātu priekšlikumus," debatējot par 90. priekšlikumu, sacīja "Saskaņas" deputāte Inga Goldberga.

"Finiša taisne" - tiek skatīts 79. likumprojektam iesniegtais priekšlikums. Pirmā debatēt sāk "Saskaņas" deputāte Regīna Ločmele-Luņova.

Tiek skatīts 65. priekšlikums.

Evija Papule (S) tribīnē atgādina par partiju nepiepildītiem solījumiem.

Pēc pārtraukuma atsākas Saeimas ārkārtas sēde.

Tiek izsludināts pārtraukums līdz pulksten 17.30.

Šobrīd deputāti balso par 61. likumprojektā iesniegto priekšlikumu.

Mūrniece aizrāda arī nākamajam runātājam - Aldim Gobzemam.

"Dombrovska kungs, esiet tik laipns, sāciet debatēt pēc priekšlikuma būtības," Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) deputātam Vjačeslavam Dombrovskim (S) aizrāda par aizrunāšanos.

Tiek skatīts 56. priekšlikums likumprojektā "Par valsts budžetu 2019. gadam".

Puse priekšlikumu likumprojektā "Par valsts budžetu 2019. gadam" ir izskatīti.

Saeima turpina skatīt 2019. gada valsts budžeta projektam iesniegtos priekšlikumus.

"Mēs neesam tirgus laukumā," sacīja deputāts Didzis Šmits.

Artis Pabriks atklāj, ka šis jautājums tiks risināts Aizsardzības ministrijā.

Deputāti debatē par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Bezvests.lv" 22 324,25 euro apmērā. "Jums ir žēl 22 tūkstošu? Es jums lūdzu cilvēcīgi," saka Aldis Gobzems.

Tiek skatīts 41. priekšlikums likumprojektā "Par valsts budžetu 2019. gadam".

Atsākas Saeimas ārkārtas sēde.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) izsludina 30 minūšu garu pārtraukumu. Sēde atsāksies pulksten 15.30.

34. priekšlikums likumprojektā "Par valsts budžetu 2019. gadam" paredz noteikt, ka "tiek piešķirts finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 2019. gada 1. septembra 9 400 000 euro apmērā, zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai pedagogiem". "Kariņa kungs ir pagriezis muguru un viņam absolūti neinteresē, ko vēlas pateikt opozīcijas pārstāvji," runājot par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, no tribīnes pauž Jūlija Stepaņenko.

Šobrīd tiek izskatīts 32. priekšlikums likumprojektam "Par valsts budžetu 2019. gadam.

"Kartona gabals jums ir svarīgāks par Latvijas bērniem? Budžeta pieņemšanas brīdī tiek meklēts pazudis kartona gabals. Tā ir jūsu attieksme pret Latvijas cilvēkiem," no tribīnes kolēģus uzrunā Aldis Gobzems.

Saeima turpina izskatīt deputātu iesniegtos priekšlikumus likumprojektam "Par valsts budžetu 2019. gadam". Izskatīti 26 priekšlikumi no 91.

Sēde ir atsākusies ar baisām ziņām. Ir nozagts "kartona Jurašs". Par to Saeimu informēja Jaunās konservatīvās partijas frakcijas vadītāja Juta Strīķe. Viņa atsaucas uz 180. Krimināllikuma pantu un draud vērsties policijā. "Kā mēs redzam, pārtraukuma laikā Juris Jurašs ir pazudis. Ja kāds no opozīcijas deputātiem to ir izdarījis (diez vai Juris ir aizgājis pats), tad es gribu jūs informēt, ka Krimināllikumā ir 180. pants par zādzību, ka tā ir noteikta mantiskā vērtība, mums ir pavadzīme, mums ir čeks. Mēs varam pierādīt gan tās vērtību, gan arī ļoti viegli būs pierādīt, kas to ir izdarījis. Tā ka, ja tuvākajā laikā mūsu manta netiks atdota partijai atpakaļ, tad būs iesniegums policijai," brīdina Strīķe. https://www.delfi.lv/news/national/politics/kartona-jurass-atrod-siltu-vietinu-saeima.d?id=50808523

Atsākas Saeimas ārkārtas sēde.

Tiek izsludināts pārtraukums līdz pulksten 13.30.

"Tā nav valdība, bet kaut kāds cirks!" tribīnē pauž Vjačeslavs Dombrovskis (S).

Tribīnē atkal kāpj pie frakcijām nepiederošais deputāts Aldis Gobzems. Viņš aicina iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu ("KPV LV") novest deputāta Artusa Kaimiņa ("KPV LV") krimināllietu lietu līdz galam.

"Budžeta likumprojekta ietvaros balsosim par nezināmām prēmijām, nezināmiem valsts ierēdņiem, piešķirsim prēmijas par vēl neizdarītiem darbiem. Prēmijas būtu jāizskata tikai tad, kad darbs jau padarīts. Pedagogu algām naudas mums nepietiek, bet nezināmām prēmijām gan," savu sašutumu pauda Aldis Gobzems.

Likumprojektam "Par valsts budžetu 2019. gadam" iesniegts 91 priekšlikums. Šobrīd deputāti debatē par pirmo, partijas "Saskaņas" iesniegto priekšlikumu. Tas paredz noteikt, ka "pašvaldības ir tiesīgas pieprasīt un izmantot papildus mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, lai finansētu atlaišanas pabalstu izmaksu pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. augustam". Tādu pašu priekšlikumu iesniegusi arī Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), kā arī vairāki citi deputāti. Budžeta komisija iepriekš šo priekšlikumu noraidīja.

Saeima sāk skatīt likumprojektu "Par valsts budžetu 2019. gadam" galīgajā lasījumā.

Saeimā tiek skatīti grozījumi Izglītības likumā.

Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi grozījumus nodokļu un nodevu likumā, kas paredz aizliegumu nekustamā īpašuma darījumus veikt skaidrā naudā. https://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/darijumus-ar-nekustamo-ipasumu-nedrikstes-veikt-skaidra-nauda.d?id=50962355

Saeima turpina skatīt grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām".

Atsākas Saeimas ārkārtas sēde.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) izsludina 30 minūšu garu pārtraukumu. Sēde, kurā tiek skatīts šī gada valsts budžets un to pavadošie likumprojekti, atsāksies pulksten 11.

Saeimas debatēs norisinās karstas debates par e-pastu lasīšanu. Budžeta komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars (A/P) pārmet parlamentārietim Armandam Krauzem (ZZS), ka tas vēlu izlasījis e-pastu. Savukārt pats Krauze ir pārsteigts, ka Bondars nosauc konkrētu dienu, kad e-pasts itkā aplūkots. Deputāts pieļauj, ka varētu iesaistīt drošības iestādes.

"Naudas atmazgāšana ir jautājums, kas tiešām ir jārisina," pārliecināts Aldis Gobzems. "Skaidras naudas ierobežojumi ved uz totalitāru režīmu, nevis demokrātisku valsti," uzsver deputāts.

Saeima sāk skatīt grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām". Tas ir 13. no 14 budžetu pavadošajiem likumprojektiem. Tribīnē kāpj pie frakcijām nepiederošais deputāts Aldis Gobzems. Viņš savā uzrunā vēršas pret premjeru Krišjāni Kariņu (JV).

Saeima komercpārvadātājiem ar vieglo automobili nosaka sociālā nodokļa avansa maksājumu - 130 eiro par katru transportlīdzekli.

Stingrāk kontrolēs valsts galveno un reģionālo autoceļu lietošanas nodevas samaksu.

Trešdien, 3. aprīlī, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja ieceri, kas paredz - uzturlīdzekļu parādniekam varēs apturēt šaujamieroču lietošanas atļauju, ja viņa vietā bērna uzturēšanas naudu izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF). https://www.delfi.lv/news/national/politics/uzturlidzeklu-paradniekiem-vares-noteikt-aizliegumu-lietot-saujamierocus.d?id=50961851

No šī gada 1. jūlija bērni un pieaugušie ar smagiem funkcionāliem veselības traucējumiem kopš bērnības, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, saņems lielāku pabalstu, nekā līdz šim. To paredz Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā. https://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/palielinas-kopsanas-pabalstu-berniem-un-pieaugusajiem-ar-smagu-invaliditati-kops-bernibas.d?id=50961855

Atbalstot vairākus grozījumus likumos galīgajā lasījumā, Saeima nosaka aizliegumu piedalīties nelicencētās interaktīvajās azartspēlēs vai izlozēs. Tāpat tiks ieviests no azartspēlēm pašatteikušos personu reģistrs. Likumu grozījumu autore Finanšu ministrija (FM) skaidroja, ka to mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses, nodrošinot, ka ir samazināta piekļuve interaktīvām azartspēlēm vai interaktīvām izlozēm, kas nav licencētas Latvijā.

Šā gada valsts budžeta vēlā apstiprināšana tiešas blaknes nav radījusi, taču veicinājusi nedrošības sajūtu, tā trešdien pirms Saeimas ārkārtas sēdes intervijā LNT raidījumam "900 sekundes" atzina finanšu ministrs Jānis Reirs (JV). "Tiešas blaknes [2019. gada budžeta vēlā apstiprināšana] nav radījusi, bet nedrošību sajūtu vai neskaidrības sajūtu ir radījusi, jo tikai tagad tiek apstiprināti gan veselības aprūpei piešķirtie 87 miljoni eiro, gan iekšlietu sistēmai piešķirtie līdzekļi, gan tieslietu sistēmai piešķirtie līdzekļi," teica ministrs.

Saeima izskatījusi un galīgajā lasījumā atbalstījusi četrus no 14 budžetu pavadošajiem likumprojektiem. Šos grozījumus pavada nelielas debates. Gaidāms, ka plašākas un asākas debates būs tieši par pēdējo jautājumu Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā - pašu šī gada budžetu.

Saeima grozījumus likumā "Par budžetu un finanšu vadību" atbalsta galīgajā lasījumā. Deputāti sāk skatīt grozījumus likumā "Par pašvaldību budžetiem".

Tribīnē savu priekšlikumu aizstāvēt kāpj Dana Reizniece-Ozola (ZZS). Viņas priekšlikums paredz noteikt, ka Ministru kabineta iesniegto gadskārtējo valsts budžeta likuma projektu (budžeta likumprojektu paketi) Saeima pārbauda ne mazāk kā trīs darba dienu laikā starp budžeta likuma projektu izskatīšanas lasījumiem sniedz savus priekšlikumus.

"Atbalstīt šo budžetu nozīmē, ka esat tikuši šajā [deputāta] krēslā maldu ceļā, maldinot savus vēlētājus," pauda deputāts Vjačeslavs Dombrovskis (S).

Deputāti sāk skatīt grozījumus likumā "Par budžetu un finanšu vadību". Tas ir viens no 14 budžetu pavadošajiem likumprojektiem. Tribīnē kāpj opozicionārs, "Saskaņas" deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.

2019. gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 9,2 miljardu, bet izdevumi 9,4 miljardu eiro apmērā. Vispārējās valdības budžeta deficīts plānots 0,5% apmērā no IKP. Savukārt IKP pieaugums 2019. gadā prognozēts 3% apmērā. Šā gada budžetā iekļauti papildu 87,5 miljoni eiro veselības darbinieku atalgojuma paaugstināšanai, 8,9 miljoni eiro tiesnešu un prokuroru darba samaksas palielināšanai, kā arī 4,8 miljoni eiro ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu darbinieku atalgojuma paaugstināšanai.

Labrīt! Pulksten 9 sākas Saeimas ārkārtas sēde, kurā deputāti galīgajā lasījumā lems par nākamā gada valsts budžetu, kā arī par 14 ar budžetu saistītiem grozījumiem likumos.