TM rosinās ar NĪN neapliekamo minimumu 100 000 eiro apmērā noteikt par katru primārajā mājoklī deklarēto

Tieslietu ministrija (TM) rosinās par primāro mājokli nosaukt jebkuru mājokli, kurā ir deklarēti iedzīvotāji, un ar nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) neapliekamo minimumu 100 000 eiro piemērot nevis tam, bet deklarētām personām, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" atklāja tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).

Viņš skaidroja, ka tas attiektos arī uz izīrētiem dzīvokļiem, atrisinātu komersantu un attīstītāju jautājumus.

Uz katru deklarēto iedzīvotāju šī summa būtu 100 000 eiro. Piemēram, ja mājokļa kadastrālā vērtība ir 300 000 eiro un tajā ir deklarētas divas personas, tām neapliekamais minimums būs 200 000 eiro. Savukārt no 100 000 eiro piemēro arī samazinošo koeficientu 0,2 - attiecīgi tām nodoklis būtu jāmaksā no aptuveni no 10 000 eiro, skaidroja Bordāns.

Šis ir precizētais priekšlikums pēc aizvadītās nedēļas saskaņošanas sanāksmes, skaidroja ministrs, norādot, ka šodien ar to nāks klajā.

Vaicāts, vai koalīcijā tam būs atbalsts, Bordāns prognozēja, ka tagad, kad TM parādījusi faktisko stāvokli, viens pēc otra politiskie spēki nāks klajā ar saviem piedāvājumiem.

"Vienkārši šajā brīdī neesmu dzirdējis labākus, racionālākus argumentus, kāpēc lai nebūtu šis piedāvājums. Mēs neesam izsmēluši argumentēšanas iespējas. Šobrīd mēs piedāvājam 100 000 eiro neapliekamo minimumu katrai deklarētai personai. Mēs esam gatavi un atvērti diskusijai. Vienkārši mūsu partneri to joprojām nesāk," sacīja Bordāns.

Viņš uzskata, ka piedāvātais risinājums saskan ar Satversmē noteiktajām tiesībām uz mājokli. "Es kā tieslietu ministrs noteikti stāvēšu un kritīšu par to," pauda Bordāns, piebilstot, ka 95% iedzīvotāju pie šī risinājuma NĪN ir 0 eiro.

Vienkāršu nodokļa apmēra samazināšanu politiķis nesaskata kā risinājumu.

Ministrs arī atklāja, ka sabiedriskās apspriešanas laikā, kas sākusies jūlijā, līdz šim liela daļa iedzīvotāju norādījuši, ka nepiekrīt kadastrālo vērtību aprēķinam. Viņš uzsvēra, ka ministrija mēģina atrast kļūdas, aicinot saprast, ka aprēķins noteiktām ēku grupām ir automātisks, proti, katra atsevišķa ēka nav pārskatīta. "Ja mēs atradīsim metodiskas kļūdas, tās tiks labotas," solīja Bordāns.

Kā ziņots, pašlaik politiskā līmenī tiek diskutēts, kā risināt NĪN pieaugumu pēc jauno kadastrālo vērtību ieviešanas.

Bordāns iepriekš norādījis, ka ir apņēmies nevirzīt tālākai skatīšanai valdībā Valsts zemes dienesta izstrādātās jaunās kadastrālās vērtības, ja valdība neatbalstīs TM piedāvāto NĪN atcelšanu primārajam mājoklim, ieviešot neapliekamo minimumu primārajam mājoklim 100 000 eiro apmērā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) paudis, ka, lai nepieaugtu iedzīvotāju izdevumi, mainoties kadastrālajām vērtībām, NĪN likmes ir jāsamazina. Vienlaikus Kariņš piebildis, ka NĪN likmes tiks pārskatītas, pirms stājas spēkā jaunās kadastrālās vērtības.

Koalīcijas partneri "Attīstībai/Par! tikmēr piedāvājuši NĪN neapliekamo minimumu noteikt 40 000 eiro apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības.