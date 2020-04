Top 100 lielākie nodokļu maksātāji 2019. gadā valsts kopbudžetā VID administrētajos nodokļos samaksājuši 2,8 miljardus eiro. Tas ir ievērojams skaitlis, ņemot vērā, ka visu Latvijā reģistrēto uzņēmumi kopējie nodokļu maksājumi kopbudžetā pērn bija 7,58 miljardi eiro. Gada laikā šo 100 uzņēmumu samaksātais nodokļu apjoms palielinājies par 5,48% jeb 145,58 miljoniem eiro, liecina "Lursoft" apkopotie dati.

Starp 100 lielākajiem nodokļu maksātājiem vairākums ir Rīgā un tās apkārtnē reģistrēti uzņēmumi . "Lursoft" pētījums liecina, ka gan Zemgalē, gan Vidzemē ir pa diviem uzņēmumiem no top 100 lielāko nodokļu maksātāja saraksta, savukārt Kurzemē un Latgalē – tikai pa vienam.

Piektā daļa no visiem top 100 sarakstā esošajiem uzņēmumiem nodarbojas ar vairumtirdzniecību, savukārt vēl 15 kompānijas – ar mazumtirdzniecību. Neviena cita no kopskaitā 29 nozarēm, kuras pārstāvošie uzņēmumi ierindojušies lielāko nodokļu maksātāju sarakstā, nav pārstāvēta tik plašā skaitā kā tirdzniecība.

Top 100 lielākie nodokļu maksātāji 2019. gadā nodarbinājuši 99 967 darbiniekus, kas ir 13,23% no kopējā strādājošo skaita, kas pagājušajā gadā strādājuši Latvijā reģistrētajos uzņēmumos, aprēķinājis "Lursoft". Tiesa, darbinieku skaita amplitūda, ko nodarbina 100 lielāko nodokļu maksātāju sarakstā esošie uzņēmumi, ir plaša – sākot no septiņiem strādājošajiem AS "Latvenergo" meitas uzņēmumā AS "Latvijas elektriskie tīkli", beidzot ar 7551 nodarbināto mazumtirdzniecības tīklā SIA "Maxima Latvija".

Rēķinot samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu vidējo summu uz vienu uzņēmumu, pirmajā vietā izvirzījies AS "Aviaton Crew Resources", kas lielāko nodokļu maksātāju sarakstā 2019. gadā ierindojies 77. pozīcijā. Uzņēmuma vidējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu darbinieku 2019. gadā bija 18,89 tūkstoši eiro, savukārt samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu strādājošo – 11,04 tūkstoši eiro. Aviācijas personāla ārpakalpojuma sniedzējs "Aviation Crew Resources" 2019. gadā demonstrējis operatīvās darbības ilgtspēju un stabilitāti, veiksmīgi sasniedzot mērķi pakāpeniski palielināt pilotu skaitu, kas aizvadītajā gadā auga no 304 līdz 345 pilotiem. Šobrīd uzņēmumam uzkrāts 2,54 miljonu eiro liels nodokļu parāds.

Informācijas sagatavošanai izmantota VID publiskotā informācija par uzņēmumu veiktajiem nodokļu maksājumiem 2019. gadā uz 07.04.2020.