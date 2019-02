Valdība apstiprina budžeta plāna projektu 2019. gadam

Ministru kabinets otrdien apstiprināja Latvijas vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2019. gadam.

Iepriekš Ministru kabinets apstiprināja 2019. gada budžeta rāmi, ieņēmumus paredzot 9,2 miljardu eiro apmērā, bet izdevumus - 9,4 miljardu eiro apmērā.

Salīdzinot ar iepriekšējās - Māra Kučinska (ZZS) vadītās - valdības izstrādāto budžeta plāna projektu 2019. gadam, jaunais budžeta plāna projekts paredz lielākus budžeta izdevumus. Kučinska vadītās valdības apstiprinātais budžeta plāna projekts 2019.gada budžeta ieņēmumus plānoja 9,178 miljardu eiro apmērā, bet izdevumus - 9,205 miljardu eiro apmērā.

Kopumā 2019. gada budžeta tēriņi augs par 400 miljoniem eiro, bet papildus jau ieplānotiem 2019. gada budžeta tēriņiem, 28,5 miljoni eiro tiks novirzīti atsevišķiem prioritārajiem pasākumiem.

Budžeta izdevumu pieaugums tiek skaidrots ar to, ka 2018. gada nogalē tika pieņemti lēmumi par atalgojuma palielināšanu veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem, Satversmes tiesas spriedumu izpildi par atalgojumu tiesnešiem un prokuroriem, kā arī pabalstu izmaksu pēc katriem pieciem izdienas gadiem iekšlietu sistēmas amatpersonām.

Valsts budžeta izdevumu prognozē 2019. gadam ir ņemts vērā, ka izdevumi aizsardzībai tiek nodrošināti 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Savukārt, budžeta ieņēmumu prognoze tika precizēta, ņemot vērā papildus nodokļu ieņēmumus - atgriezenisko efektu no atalgojuma paaugstināšanas iepriekš minētajās nozarēs, papildus ieņēmumus no "Latvijas Valsts meži" dividendēm, kā arī, ņemot vērā 2018. gada novembrī valsts budžetā saņemtos ieņēmumus no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas, kas atbilstoši Eiropas Savienības aprēķina principiem tiek attiecināti uz 2019. gada ieņēmumiem.

2019. gadā pieļaujamais vispārējās valdības budžeta deficīts noteikts 0,6% no IKP. Ņemot vērā plānoto fiskālā nodrošinājuma rezervi, vispārējās valdības budžeta deficīts 2019. gadā tiek plānots 0,5% no IKP.

Tāpat valdība uzdeva FM šonedēļ iesniegt Eiropas Komisijai un Eirogrupai sagatavoto Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2019. gadam.