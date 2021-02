Valdības budžeta deficīts šogad varētu pieaugt līdz 9,4%

Covid-19 krīze ir būtiski ietekmējusi vispārējās valdības budžeta deficītu, teikts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, kas prezentēts Ministru kabinetam.

Atbilstoši FM novērtējumam vispārējās valdības budžeta deficīts 2020. gadā bija 1,57 miljardi eiro un, ņemot vērā šā gada februārī aktualizēto iekšzemes kopprodukta novērtējumu, tas veidoja 5,3% no IKP. Tajā skaitā, tiešā ietekme uz deficītu no Covid-19 atbalsta pasākumiem veidoja 1,1 miljardu eiro jeb 3,7% no IKP.

FM atzīmē, ka kopumā valdības atbalsta apjoms tautsaimniecībai (nodokļu samaksas termiņu pagarinājumi, pabalsti iedzīvotājiem, nozaru un uzņēmumu finansēšana, aizdevumi un garantijas u.c. pasākumi) 2020. gadā pēc FM novērtējuma veidoja 1,33 miljardus eiro jeb 4,5% no IKP, savukārt 2021. gadā, ja papildus līdz šim piešķirtajam apjomam, tai skaitā jau konceptuāli pieņemtajiem lēmumiem, tiktu finansēti vēl saskaņošanas procesā esošie un potenciālie lēmumi, atbalsta apjoms indikatīvi sasniegtu 2,8 miljardus eiro jeb 9,0% no IKP.

Plānojot šā gada budžetu, bija paredzēts, ka 2021. gadā turpinātos tikai ietekme no atsevišķiem atbalsta pasākumiem, taču Covid-19 krīzei ieilgstot un valdībai palielinot atbalsta apjomu, tiek prognozēts, ka vispārējās valdības budžeta deficīts 2021. gadā palielināsies no plānotajiem 1,2 miljardiem eiro jeb 3,9% no IKP līdz indikatīvi 2,9 miljardiem eiro jeb 9,4% no IKP, lēš FM.