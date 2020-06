Valsts budžetā piecos mēnešos iekasēts par 6% mazāk, nekā plānots

Valsts budžetā šogad pirmajos piecos mēnešos iekasēts par 6% mazāk, nekā plānots, trešdien, 10. jūnijā, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē informēja Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji (VID).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc VID operatīvajiem datiem, valsts kopbudžetā 2020. gada pirmajos piecos mēnešos iekasēti 3,9 miljardi eiro, kas ir mazāk, nekā iepriekš tika plānots. Piecos mēnešos budžeta ieņēmumu plāns izpildīts 94% apmērā.

Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) norādīja, ka maijā budžetā netika iekasēti 200 miljoni eiro, savukārt martā un aprīlī kopā - 100 miljoni eiro. Ministrs uzsvēra, ka tādējādi līdz šim Covid-19 radītajā krīzē budžets nav iekasējis 300 miljonus eiro.

No VID operatīvajiem ieņēmumu datiem izriet, ka kopbudžeta ieņēmumi 2020.gada piecos mēnešos turpina samazināties un ir 3,9 miljardi eiro, kas ir par 80 miljoniem eiro mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, kā arī par 250 miljoniem eiro mazāk nekā plānots.

VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns 2020. gada pieciem mēnešiem izpildīts par 94% un plāna neizpildi galvenokārt ietekmēja valstī ieviestie pasākumi Covid-19 ierobežošanai. Lielākā plāna neizpilde vērojama pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa ieņēmumiem.

Darba spēka nodokļos arī vērojama mainīga situācija, kā arī jūtama Covid-19 ierobežošanai ieviesto pasākumu ietekme. Lai gan 2020. gada četros mēnešos gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), gan valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) ieņēmumiem bija vērojams palielinājums, salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu, 2020.gada piecos mēnešos iezīmējas jau neliels samazinājums pret attiecīgo 2019. gada periodu.

VSAOI apmērs šā gada piecos mēnešos ir 1,392 miljardi eiro, kas ir par 5,93 miljoniem eiro jeb 0,4% mazāk nekā 2019. gada attiecīgajā periodā. Līdz šā gada piecu mēnešu ieņēmumu plāna izpildei pietrūkst 57,7 miljoni eiro, tādējādi tas izpildīts par 99,6%.

IIN ieņēmumi piecos mēnešos ir 686,16 miljoni eiro, kas ir par 5,49 miljoniem eiro jeb 0,8% mazāk nekā 2019. gada attiecīgajā periodā, bet, neskatoties uz samazinājumu, ieņēmumu plāns izpildīts par 105,4%. VID piebilda, ka šā gada maijā gan VSAOI, gan IIN ieņēmumi nesasniedza 2019. gada maija ieņēmumu apmēru, kā arī 2020. gada maija ieņēmumu plānu.

Darba spēka nodokļos lielākais samazinājums gan 2020. gada piecos mēnešos, gan maijā ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī transportu un uzglabāšanu.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi turpina samazināties arī 2020. gada piecos mēnešos un maijā. Piecos mēnešos PVN ieņēmumi ir 924,37 miljoni eiro, kas ir par 85,37 miljoniem eiro jeb 8,5% mazāk nekā 2019. gada attiecīgajā periodā. Līdz ieņēmumu plāna izpildei pietrūka 155,99 miljoni eiro, tādējādi tas izpildīts par 85,6%.

VID atzina, ka lielākais iemaksu samazinājums ir no nodokļu maksātājiem, kuru darbība saistīta ar tirdzniecību un automobiļu un motociklu remontu, meža nozari, kā arī elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu, transportu un uzglabāšanu.

Lai atbalstītu nodokļu maksātājus, no šā gada 25. marta tiek atmaksāts viss deklarētais no budžeta atmaksājamais PVN, kas uzkrājies no šā gada sākuma. Piecos mēnešos no PVN atmaksāti 417,54 miljoni eiro, kas ir par 10,84 miljoniem eiro jeb 2,7% vairāk nekā 2019. gada attiecīgajā periodā.

VID norādīja, ka uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) ir viens no retajiem nodokļiem, kurā vērojams ieņēmumu pieaugums šā gada piecos mēnešos, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu, tomēr ieņēmumi par 40,99 miljoniem eiro atpaliek no plānotā apmēra. Ieņēmumu plāna neizpilde galvenokārt saistīta ar būtiski mazākiem ieņēmumiem 2020. gada maijā.

"Ņemot vērā, ka ieņēmumi cieši saistīti ar peļņas sadali, kas galvenokārt notiek pēc uzņēmumu gada pārskata, kad tiek aprēķināta iepriekšējā gada peļņa, iesniegšanas, tad pārceltais uzņēmumu gada pārskatu iesniegšanas termiņš varēja negatīvi ietekmēt arī uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumus. Esošā ekonomiskā situācija arī varētu rosināt nodokļu maksātājus paturēt peļņu uzņēmumā," skaidroja VID.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2020. gada piecos mēnešos ir 401,33 miljoni eiro, kas ir par 23,63 miljoniem eiro jeb 5,6% mazāk, nekā 2019. gada attiecīgajā periodā. Ņemot vērā ieņēmumu samazināju, to plāns pieciem mēnešiem izpildīts par 86% un līdz plāna izpildei pietrūka 65,57 miljoni eiro. Lielākais ieņēmumu samazinājums ir akcīzes nodokļa ieņēmumiem par alkoholiskajiem dzērieniem, kas saistīts gan ar patēriņa samazināšanos, gan pieprasītajiem samaksas termiņa pagarinājumiem. Lielākā ieņēmumu plāna neizpilde 2020. gada piecos mēnešos ir akcīzes nodokļa ieņēmumiem par naftas produktiem, kas arī saistīta ar patēriņa samazināšanos.

Šogad kopumā budžetā ieņēmumi plānoti 10,5 miljardu eiro apmērā.