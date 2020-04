Valsts kasē iekrātais un aizdevumi: no kurienes nāk 3,75 miljardi Covid-19 pārvarēšanai

Pieejamais atbalsta apmērs Covid-19 radītās krīzes ierobežošanas pasākumiem Latvijā pašreiz ir 3,75 miljardi eiro, portālam "Delfi" paskaidroja Finanšu ministrijā.

Covid-19 uzliesmojums 2020. gada martā un aprīlī izraisīja nepieciešamību operatīvi papildināt Valsts kases kontos pieejamo resursu rezervi, kas aptuveni viena miljarda eiro apmērā tur jau atradās pirms pandēmijas.

Valsts kase tika papildināta, aizņemoties iekšējā un starptautiskajos finanšu tirgos 1,85 miljardus eiro. Tai skaitā bija papildu emisija ar 2026. gadā dzēšamajām eiroobligācijām 550 miljonu eiro apmērā, jaunu eiroobligāciju emisija ar dzēšanu 2023. gadā viena miljarda eiro apmērā un iekšējā aizņēmuma obligāciju emisija ar dzēšanu 2022. gadā 304,5 miljonu eiro apmērā.

Papildu iepriekš minētājam valsts sagatavojusi aizņemšanās iespējas no starptautiskajām finanšu institūcijām kopā 900 miljonu eiro apmērā, tai skaitā: 500 miljoni no Ziemeļu investīciju bankas un 400 miljoni no Eiropas Investīciju bankas. Lai gan formāli šie aizņēmumi vēl nav saņemti, pēc būtības tos jau var rēķināt kopējā pieejamajā finansējumā, paskaidroja FM Komunikācijas departamenta direktors Aleksis Jarockis.

Aprīļa sākumā finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) minēja kopējo pieejamo finansējuma summu četru miljardu apmērā, tādējādi noapaļojot un domājot tos pašus reāli pieejamos 3,75 miljardus, paskaidroja Jarockis.

Ministrs arī iepriekš minēja, ka līdzekļu pietiek, lai varētu atbalstīt ekonomiku krīzes pārvarēšanai un stimulētu ekonomiku pēc krīzes.

2019. gada beigās valsts parāds bija 36,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā.

Kā intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste, tad šobrīd grūti prognozēt, kā tieši Covid-19 pārvarēšanas finansējums ietekmēs valsts parāda izmaiņas.

"Šobrīd grūti novērtēt. Procentos no IKP tas varētu būt apmēram 42,4%," iespējamo situāciju pēc ārkārtējās situācijas ieskicēja Rutkaste.

Jau ziņots, ka Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija šobrīd ir spēkā līdz 12. maijam. Lai sabiedrībai būtu skaidrība, kā iziesim no ārkārtējās situācijas un tās laikā noteiktajiem ierobežojumiem, Ministru kabinets lēmumu pieņems nākamnedēļ,