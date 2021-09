Valsts kontrole konstatējusi atsevišķas neatbilstības nodokļa maksātāju saistību izpildes uzraudzībā

Veicot izlases veida pārbaudes, Valsts kontrole (VK) konstatējusi atsevišķas neatbilstības nodokļa maksātāju saistību izpildes uzraudzībā, liecina VK ziņojums par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem.

Nodokļu maksātāju pienākums ir aprēķināt maksājamo nodokļu summas un noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt to samaksu. Ja nodokļu maksājumi netiek samaksāti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, veidojas nodokļu parādi, kuri tiek piedzīti bezstrīda kārtībā, izņemot gadījumus, ja tiek veikta labprātīga to samaksa vai ir pagarināts, atlikts vai sadalīts nodokļu samaksas termiņš.

2020. gada 1. martā kopējā nodokļu parādu summa bija 845 908 180 eiro, no tās 45 686 750 eiro nokavēto nodokļu maksājumu summa, kuras samaksas termiņš pagarināts (jeb 5,4%). No šī perioda nodokļu parādi pieauga par 9,3% un uz 2021.gada sākumu kopsummā veidoja 924 693 350 eiro, no tiem 194 479 210 eiro bija nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu summa (jeb 21%), kura no pieauga četras reizes (jeb par 148 792 460 eiro).

Laika posmā no 2020.gada marta līdz 2021.gada aprīlim VID kopā saņēma 30 889 iesniegumus ar nodokļu maksātāju lūgumu piešķirt nodokļu samaksas termiņu pagarinājumus kopsummā par 522 140 810 eiro. VID pieņēma 24 196 pozitīvus lēmumus kopsummā par 405 269 020 eiro.

Vienlaicīgi ar atbalsta pasākumu VID piešķīra nodokļu samaksas termiņa pagarinājumus līdz vienam gadam Covid19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem nepārvaramas varas rezultātā , ko saņēma nodokļu maksātāji, kuri neatbilda atbalsta pasākuma nosacījumiem.

Lielāko daļu šajā laika posmā sadalīto un atlikto nodokļu maksājumu summas paredzēts iekasēt atbalsta pasākuma trešajā gadā – 2023.gada pirmajā un otrajā ceturksnī, piemēram, starpposmā līdz otrajai ārkārtas situācijai no kopā 12 655103 VID pieņemtajiem lēmumiem: 2720 lēmumos nodokļu samaksu sadalīja termiņos uz laiku līdz gadam; 2778 lēmumos – termiņā no viena līdz diviem gadiem; 7157 lēmumos – nodokļu samaksas termiņa pagarinājumos no diviem līdz trim gadiem.

Pirmās ārkārtējās situācijas laikā FM fiskālo ietekmi atbalsta pasākuma rezultātā uz valsts budžeta ieņēmumiem neplānoja. Taču. sākoties otrajai ārkārtas situācijai, Finanšu ministrija prognozēja nodokļu ieņēmumu samazinājumu 2021.gadā, bet nākamajos trijos gados pakāpenisku to palielinājumu.

FM, vērtējot vai ir nepieciešams rosināt izmaiņas normatīvajā aktā, lai nodokļu maksātājiem pagarinātu iespēju iesniegt iesniegumus VID atbalsta pasākuma līdz trim gadiem saņemšanai arī pēc šā gada 30. jūnija, lūdza VID sagatavot informāciju par nodokļu maksātāju, kuri saņēmuši atbalstu, spēju nokārtot saistības nodokļu atbalsta pasākuma laikā, kā arī vērtēt nodokļu maksātāju uzvedību un sniegt viedokli vai atbalsta pasākums ir pagarināms. VID sniedza FM informāciju, ka vērojama ekonomiskās aktivitātes pasliktināšanās un nodokļu maksātājiem ir iespējamas nodokļu parādsaistību dzēšanas problēmas. Atbilstoši VID sniegtajai informācijai, līdz 2021.gada aprīlim no 7314 nodokļu maksātājiem, kuri saņēmuši atbalstu, 4112 (jeb 56%) ir identificēti saistību izpildes riski. Vienlaicīgi VID Finanšu ministrijai norādīja, ka neatbalsta iespēju pagarināt atbalsta pasākumu.

Līdz ar to Covid-19 krīzes skartie nodokļu maksātāji varēja lūgt VID sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavētos nodokļu maksājumus116, ja tādi krīzes rezultātā bija izveidojušies. Vienlaicīgi tika prognozēts, ka Covid-19 ietekmes rezultātā daļai nodokļu maksātāju būs nepieciešams ilgāks laiks kā viens gads savu finansiālo grūtību pārvarēšanai, jo to ieņēmumi varētu strauji samazināties un saimnieciskā darbība varētu ciest zaudējumus. Līdz ar to, papildus spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, kas paredzēja nodokļu maksātājiem iespēju saņemt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu līdz vienam gadam. Covid-19 ietekmē tika pieņemts speciālais regulējums, lai sniegtu atbalstu nodokļu maksātājiem uz ilgāku laiku – līdz trim gadiem neierobežotas reizes. Ja nodokļu maksātājs nepilda saistības, VID ir tiesības atcelt lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu. Ja nodokļu maksātājs termiņa pagarinājumam beidzoties nav samaksājis pagarinātos maksājumus (vai nav tos atkārtoti pagarinājis), nesamaksātais parāds tiek piedzīts.

Lai pārbaudītu, vai nodokļu maksātāji atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu līdz trim gadiem saņemšanai, VID izmanto savās informācijas sistēmās pieejamo informāciju par attiecīgo nodokļu maksātāju, tai skaitā pārbaudot, kāds ir nodokļu maksātāja statuss (aktīvs vai maksātnespējīgs), vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu saistību izpildi (veic kārtējos nodokļu maksājumus, veic nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nodokļu samaksas grafikos noteiktās saistības, vērtē nodokļu parādu rašanās vēsturi), kā arī sākot ar 01.08.2020. pārliecinājās vai PVN deklarācijās deklarētais apgrozījums no saimnieciskās darbības samazinājies un nodokļu maksātājs ir tiesīgs saņemt nodokļu atbalstu.

Līdz tam VID izmantoja nodokļu maksātāju iesniegumos sniegto un apliecināto informāciju par ieņēmumu samazinājumu, jo bija nepieciešams pēc iespējas operatīvi sniegt atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem.

Lai pārliecinātos, ka VID, administrējot atbalsta pasākumu, rīkojies atbilstoši normatīvajos aktos138 noteiktajam, Valsts kontrole statistiskajā izlasē iekļāva 52 atbalsta piešķiršanas, atteikšanas vai atcelšanas gadījumus 2020.gadā: 30 gadījumus par nodokļu maksātājiem piešķirto atbalsta pasākumu, 12 – par nodokļu maksātājiem atteikto atbalsta piešķiršanu, 10 – par nodokļu maksātājiem atcelto atbalsta pasākumu.

Veicot izlases veida pārbaudes, konstatētas atsevišķas neatbilstības nodokļa maksātāju saistību izpildes uzraudzībā. Piemēram, VID nebija savlaicīgi atcēlis trīs lēmumus par atbalsta pasākuma piemērošanu, lai arī nodokļu maksātāji atbalsta pasākuma laikā: neievēroja vairāk kā divus lēmumā par atbalsta pasākumu piemērošanu nodokļu samaksas termiņus pēc kārtas, kavēja kārtējos nodokļu maksājumus, neveica nodokļu maksājumus, par kuriem VID bija pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, kā arī pēc VID brīdinājuma nosūtīšanas maksājumi nebija veikti.