'Ventas osta' dividendēs izmaksājamo peļņas daļu novirzīs Ventspils ostas infrastruktūras uzturēšanai

AS "Ventas osta" dividendēs izmaksājamā peļņas daļa no 2020. gada pārskata gada peļņas tiks novirzīta norēķiniem par Ventspils ostas publiskās infrastruktūras uzturēšanu attiecīgi nomaksājot uzņēmuma ienākuma nodokli, paredz otrdien valdībā atbalstītais rīkojuma projekts.

Reaģējot uz ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja 2019.gada 9.decembra lēmumu par sankciju noteikšanu, Ministru kabinets toreiz lēma par sabiedrības "Ventas osta" dibināšanu, kas īstenotu Ventspils ostas pārvaldīšanu, lai aizstātu sankcionēto Ventspils brīvostas pārvaldi un nodrošinātu Ventspils brīvostas darbības nepārtrauktību.

"Ventas osta" 2020. gada pārskata gada peļņa ir 398 108 eiro un aprēķinātā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2020. gada pārskata gadu no peļņas ir 318 486 eiro apmērā, kas ietver uzņēmuma ienākuma nodokli 79 621,50 eiro apmērā.

AS "Ventas osta" deleģēts uzdevums ar tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem iesaistīties Ventspils brīvostas infrastruktūras uzturēšanā.

Satiksmes ministrija (SM) skaidro, ka AS "Ventas osta" peļņa novirzāma Ventspils ostas publiskās infrastruktūras uzturēšanai, kas ir akūti nepieciešams, ņemot vērā negatīvās sekas, kas saistītas ar ASV lēmumu.

Ņemot vērā, ka ir nepieciešams uzturēt Ventspils ostas publisko infrastruktūru atbilstošā kvalitātē, lai saglabātu kuģu satiksmi un kravu apgrozījumu, AS "Ventas osta" līdzdalība Ventspils ostas infrastruktūras - akvatorijas droša kuģošanas ceļu (kanāla) dziļuma uzturēšanas (grunts izsmelšana) darbu finansēšanā ir būtiski nepieciešama, līdz ar to ir nepieciešams valstij pienākošos dividendēs izmaksājamo peļņas daļu no sabiedrības 2020. gada peļņas novirzīt minēto darbu veikšanai.

Ventspils brīvostas pārvaldes akvatorijas droša kuģošanas ceļu (kanāla) dziļuma uzturēšanas (grunts izsmelšana) darbu maksimālās izmaksas Ventspils brīvostas akvatorijā 2021. gadā plānotas 1 515 800 eiro.

Paredzēts noteikt, ka sabiedrības dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2020. gadu 238 864,5 eiro apmērā novirzāma Ventspils ostas publiskās infrastruktūras uzturēšanai un 79 621,50 eiro pārskaitāmi valsts budžetā kā uzņēmuma ienākuma nodoklis attiecīgi samazinot sabiedrības nesadalīto peļņu un palielinot saistības.