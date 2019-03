VID: arī divi centi ir parāds, kas jāatmaksā valstij

Ņemot vērā reformu nodokļu sistēmā, šogad var rasties situācijas, kad iedzīvotājiem 2018. gada laikā nodokļi nav tikuši samaksāti pilnā apmērā un ir izveidojusies nodokļa starpība jeb piemaksa, kas ir jāsamaksā. Pēc cilvēku pieredzes ir gadījumi, kad piemaksa veido vien pāris centus, tāpēc portāls "Delfi" vērsās pie Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ar lūgumu skaidrot, kā rīkoties šādās situācijās.

VID skaidro, ka likumā ir noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samaksas termiņš – 16. jūnijs neatkarīgi no maksājamās summas lieluma. Savukārt nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro. Līdz ar to, ja nebūs samaksāti daži centi, nekādas piedziņas darbības no VID puses netiks veiktas.

Vienlaikus VID informē, ka likums noteic par nodokļu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu aprēķināt nokavējuma naudu – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata (parādam 0,01 eiro nokavējuma nauda par vienu dienu ir 0,000005 eiro). Savukārt nokavējuma naudas aprēķināšana tiek pārtraukta, ja nokavējuma naudas summa sasniedz divas piektdaļas no nokavētā pamatparāda.

Tādējādi, ja parāds būs vien pāris centi un samaksa veikta nākamajā gadā, nokavējuma nauda neaprēķināsies, bet, ja parāds būs lielāks, tiks aprēķināta arī nokavējuma nauda.

Ir vairāki varianti kā samaksāt, norāda VID.

1. Veikt maksājumu norādītajā apjomā sava EDS profila sadaļā "Maksājumi", izmantojot internetbanku.

2. Doties uz jebkuru bankas filiāli un veikt maksājumu klātienē uz Valsts kases ienākuma nodokļa kontu LV91TREL1060000110000.

Jau vēstīts, ka IIN samaksas termiņš ir 16. jūnijs. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to var iemaksāt valsts budžetā trijās reizēs – līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam.

Ja maksājumu nevar veikt uzreiz, VID EDS sadaļā "Sarakste ar VID" ir jānosūta elektronisku iesniegumu, lūdzot termiņa pagarinājumu.