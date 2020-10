VID deviņos mēnešos valsts budžetā iekasējis par 7% mazāk, nekā plānots

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šogad deviņos mēnešos valsts budžetā iekasējis 7,226 miljardus eiro, kas ir par 547,8262 miljoniem eiro jeb 7% mazāk, nekā plānots, liecina dienesta publiskotā informācija.

Savukārt salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgo periodu VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi samazinājušies par 64,66 miljoniem eiro jeb 0,9%.

VID atzīmēja, ka šogad lielākais ieņēmumu samazinājums bija vērojams no marta līdz maijam, ko būtiski ietekmēja šajā periodā spēkā esošais ārkārtējais stāvoklis, kā arī ieviestie ierobežojumi saistībā ar Covid-19 izplatību. "Ieņēmumi atpaliek no plānotā apmēra, sākot no šā gada marta, jo, sagatavojot likumu par valsts budžetu 2020.gadam, nebija iespējams paredzēt šādu ekonomisko situāciju," atzīmēja VID.

Dienestā atzīmēja, ka visvairāk gan no 2019.gada deviņu mēnešu datiem, gan no šogad deviņos mēnešos plānotā apmēra atpaliek pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi (PVN).

2020.gada deviņos mēnešos PVN nodokļa ieņēmumi veidoja 1,825 miljardus eiro, kas ir par 105,79 miljoniem eiro jeb 5,5% mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, kā arī par 284,267 miljoniem eiro jeb 13,5% mazāk, nekā plānots. "Tas galvenokārt skaidrojams ar veikto iemaksu samazinājumu. Bez tam, salīdzinot ar deviņiem mēnešiem pērn, palielinājušās no PVN veiktās atmaksas. Salīdzināmajos periodos lielākais iemaksu samazinājums ir no elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozares un izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozares nodokļu maksātājiem, savukārt lielākais nodokļa atmaksu pieaugums - būvniecības nozarē strādājošajiem," skaidro VID.

Savukārt darbaspēka nodokļu ieņēmumi, kas 2020.gada deviņos mēnešos veidoja 53,1% no kopējā ieņēmumu apmēra, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, samazinājušies par 101,71 miljonu eiro jeb 2,6%. Tostarp iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi samazinājušies par 66,455 miljoniem eiro jeb 4,9%, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - par 35,259 miljoniem eiro jeb 1,4%.

VID skaidroja, ka tas saistāms ar Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem, kā rezultātā daļai nodokļu maksātāju nācās ierobežot vai pat apturēt saimniecisko darbību, atlaižot darbiniekus vai pieprasot dīkstāves pabalstus.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās šogad deviņos mēnešos iekasēts par 131,578 miljoniem eiro jeb 4,9% mazāk, nekā plānots, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi bija par 29,146 miljoniem eiro jeb 2,3% lielāki, nekā plānots.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2020.gada deviņos mēnešos veidoja 791,587 miljonus eiro, kas par 14,279 miljoniem eiro jeb 1,8% mazāk nekā 2019.gada deviņos mēnešos, kā arī par 109,618 miljoniem eiro jeb 12,2% mazāk, nekā bija plānots iekasēt šogad deviņos mēnešos.

Lielākā plāna neizpilde ir naftas produktu un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa ieņēmumiem, kas skaidrojams ar patēriņam nodoto preču apmēra samazinājumu attiecīgajos periodos, ko būtiski ietekmējuši Covid-19 izplatības dēļ ieviestie pārvietošanās, pulcēšanās un izklaides iespēju ierobežojumi.

VID arī norāda, ka atšķirīga situācija vērojama uzņēmumu ienākuma nodoklī, kur 2020.gada deviņu mēnešu ieņēmumi, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, palielinājušies par 140,76 miljoniem eiro jeb 7,9 reizes, sasniedzot 161,231 miljonu eiro. Vienlaikus šogad deviņos mēnešos uzņēmumu ienākuma nodoklī iekasēts par 46,769 miljoniem eiro jeb 22,5% mazāk, nekā plānots.

"Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi lielākoties ir atkarīgi no uzņēmumu sadalītās peļņas apmēra. Līdz ar to arī šajā gadījumā ieņēmumu plāna neizpilde saistāma ar ekonomiskās situācijas nenoteiktību, kuras dēļ varētu būt atlikta peļņas sadale," atzīmēja VID.

Kopumā nodokļos šogad plānots iekasēt 10,503 miljardus eiro, tostarp deviņos mēnešos bija plānots iekasēt 7,773 miljardus eiro.