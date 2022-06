VID dokumentu par plānoto ierēdņu rotāciju FM iesniedzis februārī

Valsts ieņēmumu dienests (VID) dokumentu par plānoto ierēdņu rotāciju Finanšu ministrijā (FM) iesniedzis jau šī gada februārī, savukārt FM atbildē VID solījusi izskatīt plānu kopā ar VID attīstības stratēģiju, pavēstīja VID pārstāvji, komentējot FM sākto dienesta pārbaudu par rotāciju neveikšanu VID.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dienesta pārstāvji norāda, ka VID šā gada februārī iesniedzis FM dokumentu "Par civildienesta ierēdņu pārcelšanas ilgtermiņa plānu", kurā ietverti principi, atbilstoši kuriem būtu veicamas amatpersonu rotācijas iestādē. Uz to saņemta FM atbilde, ka "ierēdņu ilgtermiņa pārcelšanas plāns tiks skatīts kontekstā ar VID attīstības stratēģijas 2023.-2025.gadam, kurā tiks iekļauts jauns stratēģiskais virziens par ierēdņu pēctecības un karjeras plānošanu jeb horizontālo vai profesionālo izaugsmi."

VID pārstāvji uzsver, ka Administratīvā tiesa, atceļot finanšu ministra Jāņa Reira (JV) uzlikto sodu VID ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei, ir norādījusi, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta pirmā daļa noteic, ka tiešās pārvaldes iestādes vadītājs organizē iestādes funkcijas pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu.

Tiesa norādījusi, ka vadītājam uz ikvienu situāciju jāspēj raudzīties konceptuāli, izvērtēt sasniedzamos uzdevumus, kā arī novērtēt personāla motivāciju un šķēršļus mērķu sasniegšanā. Tiesa secināja, ka iestādes vadītājs kopumā ir atbildīgs par iestādes darbu un padoto pieņemto lēmumu tiesiskumu, iestādes darba organizāciju un tās lietderību, kā arī iestādes personālpolitiku, un visbeidzot tās ietvaros par lēmuma par disciplinārlietas ierosināšanu pieņemšanu. Tādējādi būtu vērtējams, cik tālu FM drīkst iejaukties iestādes vadītāja kompetencē, norāda VID pārstāvji.

Viņi piebilst, ka finanšu ministra aktivitātes sākušās, tieši aktualizējot jautājumu par kritiski zemo atalgojumu VID.

Jau ziņots, ka FM izdots rīkojums par dienesta pārbaudes sākšanu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) saistībā ar rotāciju neveikšanu.

Dienesta pārbaudes mērķis ir noskaidrot apstākļus un iemeslus, kas bijuši par pamatu skaidras un caurspīdīgas rotācijas politikas un ilgtermiņa pārcelšanas plāna neizstrādāšanai, tādējādi neveicot VID struktūrvienību augstākās vadības, kas pakļautas augstam korupcijas riskam, rotācijas, tostarp arī Muitas pārvaldes augstākās vadības rotācijas.

FM pārstāvji norāda, ka VID adresētajos auditu ieteikumos 2021.gada novembrī īpaši uzsvērts, ka nepieciešams izstrādāt civildienesta ierēdņu pārcelšanas ilgtermiņa plānu, iekļaujot tajā rotācijai pakļautos amatus, iespējamos jaunos amatus un tiem nepieciešamās kompetences. Tāpat nepieciešams noteikt termiņus, uz cik ilgu laiku amatpersona tiek rotēta, vienlaicīgi nodrošinot iestādes darbības nepārtrauktību un nepiemērojot izņēmumus atsevišķiem vadītāju amatiem.

FM jau šogad 3.martā vēstulē "par ieteikuma ieviešanas statusu" norādīja, ka VID iesniegtie dokumenti nesniedz pārliecību par VID vadības ilgtermiņa redzējumu amatpersonu rotācijas īstenošanai. VID amatpersonu izvērtējumi bijuši vērsti uz izslēdzošo kritēriju un izņēmumu piemērošanu, tādējādi FM radās šaubas, vai VID tiešām plānoja īstenot VID iekšējos noteikumos noteikto attiecībā uz amatpersonu rotāciju veikšanu.

Uzdevuma izpilde ir novilcināta, un nulles tolerance koruptīvām parādībām VID Muitas pārvaldē un arī citās struktūrvienībās nav ieviesta, uzsver FM pārstāvji. Tā vietā, lai īstenotu pārmaiņu vadību un pildītu finanšu ministra Jāņa Reira (JV) dotos uzdevumus, VID medijos publiskojis informāciju, ka amatpersonu rotācija VID nav iespējama, tādējādi neveicinot korupcijas novēršanas procesa pilnveidošanu un iekšējās kontroles sistēmas sakārtošanu, lai nākotnē preventīvi mazinātu korupcijas riskus.

FM ieskatā, tas norāda, ka VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme nespēj efektīvi īstenot korupcijas un interešu konflikta mazināšanas pasākumus, kas izriet no auditos konstatētiem trūkumiem un secinājumiem.

Tāpat, iepazīstoties ar disciplinārlietas materiāliem un iesniegtajiem secinājumiem par vecāko muitas uzraugu Aināru Lipski, FM konstatēts, ka arī šeit VID lēmums ir "brāķis", kas būs jāizlabo. Tādēļ 2022.gada 8.jūnijā FM ir uzdevusi VID ģenerāldirektorei mēneša laikā veikt VID amatpersonas reputācijas izvērtējumu atbilstoši likuma par Valsts ieņēmumu dienestu 17. panta pirmo daļu, pieņemt atbilstošu lēmumu un nekavējoties par to informēt FM.

Jau ziņots, ka FM disciplinārlietu izskatīšanas komisija likusi atjaunot darbā VID muitnieku, kuru dienests atlaida pēc pērn pavasarī notikušā korupcijas skandāla Terehovā, maija beigās vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".

Tolaik tika aizturēti 29 darbinieki. No tiem 20 jau sēdušies uz tiesājamo sola, bet pret vairākiem darbiniekiem lietas izbeidza pierādījumu trūkuma dēļ. Daļa no muitniekiem no darba VID aizgāja paši, septiņus atbrīvoja uz disciplinārlietas pamata. Taču tikai vienā gadījumā VID pieņemtais lēmums par sodu mainīts un darbinieku nācies atjaunot dienestā.

Pret četriem muitniekiem jau stājies spēkā notiesājošs spriedums. Trim piemērots nosacīts cietumsods, vienam - reāla brīvības atņemšana uz diviem gadiem. Pret astoņiem muitniekiem lietas izbeidza.

Ne visi muitnieki, uz kuriem krita izmeklētāju aizdomas, no darba VID aizgāja paši. Septiņus atbrīvoja ar VID disciplinārlietas komisijas lēmumu. Tos var pārsūdzēt FM, kas gan parasti ir līdzīgās domās kā VID, taču vienā gadījumā FM disciplinārlietas izskatīšanas komisija, ko vadīja FM Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktors, bijušais Muitas policijas vadītājs Edijs Ceipe, nolēma, ka vecākais muitas uzraugs Lipskis darbā VID tomēr jāatjauno, kā sodu piemērojot algas samazināšanu par piektdaļu uz vienu gadu. Ceipes teiktais liecina - ierēdņi bažījušies, ka pretējā gadījumā viņu pieņemtais lēmums varētu tikt apstrīdēts tiesā, kas var uzlikt vēl papildu pienākumus un atbildību, vēstīja raidījums.

Maija beigās Jaunzeme Latvijas Televīzijā sacīja, ka VID darbinieku rotāciju kara apstākļos nevar veikt. "Kara apstākļos, īpaši muitā, veikt rotācijas nevar," sacīja Jaunzeme, piebilstot, ka šobrīd galvenais ir stabilizēt kolektīvu, lai dienests varētu izpildīt paredzētās funkcijas.

Šā gada sākumā Jaunzeme LTV minēja, ka VID darbinieku rotāciju plāns varētu būt izstrādāts maijā.

"Ap maiju varētu būt skaidrība par to, kādas rotācijas būs, un uz rudens pusi tās faktiski notiks," šā gada janvārī sacīja VID vadītāja, piebilstot, ka 2019.gadā atbilstoši "PricewaterhouseCoopers" ("PwC") izstrādātajām vadlīnijām viņa izdeva rīkojumu, ka šāds plāns ir jāsagatavo un termiņš tika noteikts līdz 2022.gada 4.maijam.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka rotācija ir piemērojama tajos gadījumos, kad darbinieks citā amatā savas zināšanas spēj izmantot labāk. "Mēs nerunājam par iespēju rotēt cilvēkus, par kuriem ir aizdomas. Rotācija ir piemērojama tajos gadījumos, ja cilvēks kaut kur citur spēj savas zināšanas izmantot labāk un tai ir būtisks ieguldījums iestādes kopējā attīstībā", sacīja Jaunzeme.