Meklējot darbarokas un smadzenes

Pētnieki gan norāda, ka darbaspēka trūkuma risināšanai ir jāapsver arī politiski nepopulārā ideja par darbaspēka ievešanu. To pašu saka arī "Orkla Latvija" vadītājs. "Te ir jautājums, ko (..) lems Saeima, jo mēs jau varam paslēpties aiz dažādiem saukļiem – it īpaši šajā gadā –, bet, noraidot darbaspēka ievešanu, mēs šaujam paši sev kājā. Ja šo problēmu nerisinās steidzami, tas potenciāli atstās iespaidu uz investīcijām," saka Didrihsons. Viņš piebilst, ka būtu vajadzīgs atbalsts arī tādā it kā salīdzinoši vienkāršā jautājumā kā darbaspēka mobilitāte Latvijā, lai cilvēki, piemēram, no Rīgas varētu nokļūt darbavietā Pierīgas rajonos, izmantojot sabiedrisko transportu.



Daudzi uzņēmumi darbaroku trūkumu risina ar izglītības palīdzību, veidojot speciālas apmācības, bieži uz sava rēķina. Piemēram, "Gaļas nams "Ādaži" vadītājs cer, ka, sadarbojoties ar profesionālajām izglītības iestādēm, varētu veidot speciālas apmācības programmas, lai piesaistītu gados jaunākus cilvēkus, taču šeit būtu nepieciešams valsts atbalsts. Skribis saka, ka no jaunās valdības cer uz pārnozaru sadarbību, lai veicinātu darbaspēka pieplūdumu ražotājiem.



Arī "Accenture" jau gadiem piedāvā dažādus kursus, kas palīdz potenciālajiem jaunajiem darbiniekiem apgūt prasmes. Arnava saka: "Pieprasījums (pēc darbiniekiem - red.) ir tik liels, ka arī piedāvājums sāk augt, bet pieprasījums tāpat to pārsniedz. Jādomā, kā to risināt ātri. Ja tas notiks evolūcijas ceļā, tas būs desmit gadu jautājums." Viņasprāt, pārkvalificēšanās (reskilling - eng.) ir lieta, kas "var glābt pasauli", proti, jaunu prasmju apguves iespēja var palīdzēt atrast darbu cilvēkiem, kas nespēj konkurēt darba tirgū ar savām šī brīža prasmēm. Ir profesijas un zināšanas, kas nākotnē kļūs mazāk pieprasītas, tādēļ uzņēmums tagad aktīvi cenšas piedāvāt iespējas cilvēkiem apgūt jaunas, nākotnei derīgas prasmes.



Hansens aicina valdību domāt par izglītību. "Nākotnē mums nav jābūt raķešu zinātniekiem, visiem nav jāiet uz universitātēm, iespējams, te pat pārāk daudzi iet uz universitātēm, bet ir skumji, ka ir cilvēki, kam ir ļoti zemas prasmes," saka Hansens, norādot, ka jaunajai valdībai ir aktīvi jādomā par izglītību un ne tikai par to, kā veicināt, ka cilvēki mācās, bet arī par to, kas pasniedz. Lai gan Latvijā ir populāri apgalvot, ka sociālo zinātņu studijas ražo bezdarbniekus, Hazans norāda, ka datu, kas to apliecinātu, nav. Viņaprāt, būtu nevis jādomā, kā atturēt cilvēkus no izvēles mācīties sociālās un humanitārās zinātnes, bet gan – kā veicināt interesi par tā saukto STEM jomu.



Attiecīgi var secināt, ka darba roku Latvijai trūks, un, lai gan jāiegulda izglītībā, ar to, kā šobrīd redz uzņēmēji, var nepietikt un, gribi vai negribi, būs nepieciešami darbinieki no citām valstīm.