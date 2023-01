Uzņēmumu stāsti. Vai darbinieka gadu skaitlim ir nozīme?

Latvijas informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma "TestDevLab" iekšējo personālvadības procesu vadītāja Rita Jevdokimova stāsta, ka uzņēmuma darbinieku vecums ir ļoti cieši saistīts ar nozari, kurā tie darbojas, – IT kļuva plaši izplatītas un pieejamas tieši pēdējo divdesmit gadu laikā. Tāpat arī izglītības iespējas sāka parādīties tikai pirms pārdesmit gadiem un joprojām tiek pilnveidotas, ņemot vērā daudzās inovācijas un izmaiņas nozarē kopumā. Līdz ar to tajā ir liels gados jaunu cilvēku pārsvars. "Viņiem piemīt daudzas mums nepieciešamās prasmes – ļoti labas zināšanas par aktuālajām tehnoloģijām, kā arī spēja mācīties un ātri apgūt jaunu informāciju. Tādēļ jauni cilvēki uzņēmumam dod lielu pievienoto vērtību, neskatoties uz to, ka viņiem dažkārt ir mazāks darba stāžs un pieredze," viņa skaidro.



Jaunu cilvēku nodarbināšanā uzņēmums saskata daudz vairāk ieguvumu nekā izaicinājumu, taču nenoliedz – arī tādi pastāv. Piemēram, jauniem cilvēkiem bieži vien ir vēlme pēc elastīguma darba laikā un darba vietā, daudzi izvēlas ceļot un strādāt no kādas citas valsts vai pielāgot darba laiku studijām vai citām aktivitātēm savā ikdienas grafikā. "Tas var radīt izaicinājumus darba organizēšanā, taču starptautiskā un lielā uzņēmumā ar to var veiksmīgi tikt galā, piedāvājot darbu no dažādām valstīm, kurās atrodas arī "TestDevLab" struktūrvienības," stāsta Jevdokimova.