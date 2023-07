Kā atrast labas ogu un sēņu vietas

“Cilvēkiem ir jāsaprot, ka mežs nav liels vai mazs koks, bet gan koku kopums jeb ekosistēma. Šī ekosistēma sastāv no visa – sākot ar izcirtumu un beidzot ar jau pieaugušu mežu, tajā skaitā arī laucēm, purviem, grāvjiem. Un katrā no šīm vietām ir savas sugas. Ieraugot, ka vairs nav lielo koku, cilvēki parasti pieņem, ka tas vairs nav mežs, taču, runājot par ekosistēmu, mums ir jāiziet cauri dažādiem meža vecumposmiem, lai labāk saprastu, ar ko daba katru no tiem ir aizpildījusi, jo katrā vecumposmā ir savi augi. Tas, kas aug lielajā mežā, neaug izcirtumā. Savukārt tas, kas aug izcirtumā, nespēj izdzīvot lielajā mežā,” skaidro AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vecākais plānotājs Kārlis Taukačs.