Aigars Dudelis: Gan Eiropas, gan Latvijas politikas norāda uz klimata un bioloģiskās daudzveidības problemātiku, un tie ir jautājumi, kas interesē arī sabiedrību. Mežs var palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas, tāpēc mežsaimniekiem uz šī fona izkristalizējas divi lieli jautājumi.



Pirmais – ko mežs un mežsaimnieki var darīt klimata labā? Jebkas, kas ir zaļš, – koks, zāle, krūmi – caur lapām no atmosfēras piesaista ogļskābo gāzi, kas ir viena no pamatgāzēm, kas rada globālo sasilšanu. Šī gāze sastāv no skābekļa un oglekļa. Skābeklis tiek atgriezts atpakaļ atmosfērā, bet ogleklis – noglabāts kokā. Līdz ar to – jo vairāk mežs aug, jo vairāk CO 2 piesaista. Būtībā mežs ir viena liela oglekļa noliktava – Latvijas valsts mežos tā ir aptuveni 300 miljoni tonnu. Daļu no šī oglekļa mēs “izņemam” ārā, mežu nocērtot un izmantojot koksnes materiālos. Taču jautājums ir par apjomu – cik daudz un kad? Tie ir aprēķini, ar kuriem nodarbojas zinātnieki un mans kolēģis Viktors.



Otrs jautājums – ko mēs varam darīt meža labā? Lai mežs pildītu savu lomu, tam ir jābūt veselīgam, dzīvīgam. Mēs varam mežu kopt, aizvadīt no meža prom lieko ūdeni, varam izaudzēt tādus stādus, kas aug ātrāk, lai vairāk piesaistītu oglekli.



Āris Jansons: Ja mēs kaut ko uztaisām no koka, mēs izmantojam jau apritē starp atmosfēru un biosfēru esošu oglekli. Šāda koksnes produkta radīšana neveicina klimata pārmaiņas. Problēma rodas brīdī, kad mēs paņemam zemes dzīlēs depozītu, piemēram, naftu vai ogles, un palaižam atmosfērā “svaigu” oglekli. Ja mēs kaut ko uztaisām no koka, tad uz laiku aizturam oglekli, papildus novēršot nepieciešamību paņemt jaunu. To sauc par aizstāšanas efektu, un tas ir ļoti būtisks, ja mēs skatāmies ilgākā laika periodā. Un mežsaimniecība ir nozare, kur ir jāskatās ilgtermiņā. Jā, koksnes produkcija savā ziņā aiziet nebūtībā, bet – ja mēs pieliekam klāt aizstāšanas efektu, tad patiesībā 80–100 gadu perspektīvā mēs no koksnes produkta izmantošanas iegūstam tikpat lielu pozitīvo ietekmi, cik no uzkrājuma augošā mežā.



Viktors Gulbis: Nozarē esmu vairāk nekā 30 gadus, tāpēc klimata pārmaiņas redzu ļoti labi – ziemas kļūst īsākas, mežā īsti netiekam, to jūt arī visi kokmateriālu pircēji. Tāpēc mums ir jādomā, kā turpmāk strādāt.