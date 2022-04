Kādas kļūdas pieļauj e-veikali Latvijā un kā no tām izvairīties

"Mozello" dibinātājs un vadītājs Kārlis Blūmentāls kā vienu no kļūdām min šķietamu sīkumu, ko daudzi neuzskata par "fakapu" – to pieļauj interneta veikali, kur zem produktu bildes ir rakstīts, ka patiesībā saņemtā prece var atšķirties no attēla.



"Tā ir šausmīgi, šausmīgi slikta pieredze. Faktiski pārdevējs cenšas izdarīt visu iespējamo, lai sabiedētu cilvēku, ka tas, ko viņš saņems, varbūt būs sliktāks, savādāks. Tas, man liekas, ir kaut kas tāds, no kā vajadzētu izvairīties, bet diemžēl daudzi dara. Otra lieta, par kuru, man liekas, būtu nedaudz jākaunas, bet es zinu dažus no Latvijas lielākajiem interneta veikaliem, kur tas diemžēl ir – vienīgais veids, kā tu vari kaut ko nopirkt, kad tu ieliec grozā un pabeidz pasūtījumu, pēc tam parādās ziņojums, ka ar tevi sazināsies menedžeris vienas darba dienas laikā, un tad kaut kas notiks," savā pieredzē un novērojumos dalās Blūmentāls.



Arī domājot par norēķinu soli, ir jāsaprot, ka pircējs vēlas, lai viss notiktu ne tikai droši, bet arī ērti un ātri – ar iespējami mazāk klikšķiem. Tāmdēļ pēc pirkuma groza noformēšanas saņemts paziņojums, ka uz e-pastu ir nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā, kādu ne tik pacietīgu vai par pirkuma nepieciešamību pārliecinātu var arī aizbiedēt.



Bankas "Citadele" digitālās pieredzes attīstības daļas vadītājs Mārtiņš Bērziņš kā nelāgu pieredzi izceļ to, ja pircējam pēc groza salikšanas neļauj uzreiz norēķināties, bet atkal un atkal piedāvā pirkumu papildināt ar kādu produktu.