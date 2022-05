Vigan Cakes atradīsi dažādu garšu vegāniskās kūkas, kas papildinās un mainās atkarībā no sezonas. Bildes, kvalitatīvs produkts, saturs, kaut kas pavisam savādāks un nebijis. Tā bija mana veiksmes "odziņa", izveidojot ko jaunu Latvijas "tirgū". Ambīcijas, mērķtiecība, pašpārliecinātība, jūsu novērtējums un atbalsts, ir mans “dzinējspēks” un motivācija.

RainSisters ir Latvijā radīts apģērbu zīmols, kas specializējas īpaši sievišķīgu mēteļu dizainā, uzsverot arī to praktisko pusi – mēteļi ir ūdensizturīgi, elpojoši un siltināti. Zīmolu vada trīs māsas – Zanda, Zaiga un Zane – apvienojot pieredzi un izglītību arhitektūrā, telkstilmateriālu tehnoloģijās un finansēs ar mīlestību pret modi.

Tutas lietas radušās 2018. gadā, kopā sanākot domubiedriem – mazu bērnu vecākiem no kino un TV profesionāļu vides, kuri savām atvasēm gribēja radīt pašu labāko – mīļu un izglītojošu ekrānsaturu latviešu valodā. Šobrīd ar kopīgiem spēkiem un plašu komandu nofilmētas jau 160 sērijas jeb astoņas "Tutas lietu" sezonas latviešu valodā, kuras skatās apmēram 200 tūkstoši latviešu bērnu visā pasaulē. Tāpat seriāls tapis arī angļu, zviedru un igauņu valodā, savukārt dublēts turku valodā.

Madara Cosmetics , izmantojot modernākās tehnoloģijas un jaunākos atklājumus, pārvērš vērtīgās dabas veltes koncentrētās izejvielās, radot dabīgu un bioloģiski aktīvu kosmētiku, kas sniedz acīmredzamus rezultātus. Stāsts, kas aizsākās 2006. gadā ar četrām zīmola dibinātājām, izaudzis līdz vairāk nekā 150 profesionāļu komandai no ļoti dažādām nozarēm — no ķīmijas, bioloģijas un produktu izstrādes līdz mārketingam un dizainam. Par mūsu domubiedriem uzskatām arī daudzos AS "Madara Cosmetics" akcionārus, ar kuriem dalām līdzīgas vērtības un vienotu nākotnes redzējumu.