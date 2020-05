Ekonomikas turbulence: Covid-19 izsijā Latvijas meistarīgākos uzņēmējus

Riski jāsadala solidāri

Kopējā Covid-19 krīzes atbalsta pasākumu ietekme uz valsts budžeta bāzi sasniegusi 4,7% no iekšzemes kopprodukta, liecina Finanšu ministrijas un Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) aprēķini. Kopumā summa sasniegusi 1,3 miljardus eiro, bet, ieskaitot ES fondu pārdalīto naudu, – 1,8 miljardus eiro. FDP ieskatā viens no riskiem ir nelīdzsvarota riska sadale starp valdību no vienas puses un uzņēmējiem un iedzīvotājiem no otras puses, kas rada ievērojamu morālā kaitējuma (moral hazard) risku. FDP teic, ka uzskatāms piemērs šādam nesamērīgumam ir šobrīd apspriestās ilgtermiņa 25 gadu garantijas lielo komersantu atbalstam.