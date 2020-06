Ekonomikas turbulence: EK iecerētie miljardi Latvijai – vai spēsim būt ambiciozi 

“Mēs vairākus mēnešus uzmanīgi nodarbojāmies ar dīkstāves uzraudzību, kas nokaitināja gan grāmatveikalus, gan radošās industrijas, kur saņem honorārus. Kam tas bija vajadzīgs? Mēs katrā gadījumā riskējam ar to, ka cilvēki pēc šīs it kā drošības sajūtas radīšanas epidemioloģiskajā ziņā vilsies tajā, kādu atbalstu viņiem varam sniegt. Un viņi mēģinās braukt citur, jo piedāvājums no tās pašas Vācijas būs ļoti liels, un arī no citām valstīm Eiropā. Tā nauda, kas iegāja Vācijā... Tur būs tirgus pārdale, uzņēmumu pārpirkšana, vajadzēs jaunus, spējīgus cilvēkus. Tajā virzienā skatās arī no šejienes, turklāt ar ambīcijām,” brīdināja Zīle.