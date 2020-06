Ekonomikas turbulence: ‘Lielais nezināmais’ jeb kā dzīvosim tālāk

Pētnieks: Covid-19 var attīstīties pēc trim scenārijiem

Globālā informācijas un mērījumu kompānija “Nielsen” jau no Covid-19 epidēmijas pirmsākumiem Ķīnā sāka pētīt, ko valstis dara, lai cīnītos ar vīrusu. Līdz ar to varēja paredzēt, kas, laikam ejot, varētu notikt citās valstīs, jo Ķīna bija pirmā, kam nācās cīnīties ar vīrusa izraisītajām sekām. Maija sākumā rīkotajā vebinārā kompānijas pārstāvis Skots Makenzijs runāja par to, vai un kā mazumtirdzniecībai jāmainās, dzīvojot pēc Covid-19 krīzes.