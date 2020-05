Kas tad ir mainījies šajā laikā, kamēr vairums no mums bija fiziski noslēgušies no ārpasaules, aizmirstībā pametot ne tikai darba telpas un sastrēgumus, bet arī tikšanos ar draugiem, skaistumkopšanu un lielveikalus? Vienkāršota atbilde ir vispārēja ekonomiskās dzīves stāšanās.

Izskanējuši salīdzinājumi ar ekonomisko krīzi pirms desmit gadiem, arī situāciju pēc Otrā pasaules kara. Tomēr patiesu krīzes globālo apmēru apmēru ļauj apjaust Starptautiskā valūtas fonda galvenās ekonomistes Gitas Gopinatas jau 14. aprīlī secinātais, ka šī ir pirmā reize kopš Lielās depresijas, kad ekonomisko lejupslīdi piedzīvo gan attīstītās, gan attīstības valstis. Lielā depresija ir pateicīgs un spilgts piemērs, jo dažādas kataklizmas parasti ietekmē vien daļu valstu, bet no 1929. gadā aizsākušās krīzes virpuļa daļa pasaules valstu nespēja pavisam atgūties līdz pat Otrā pasaules kara sākumam.

Vieni atveras, citi tikai noslēdzas

Makroekonomiskie dati par pirmo ceturksni nav iepriecinoši, bet otrā ceturkšņa kritums lielā daļā pasaules valstu būs dziļākais pēckara laikā. Tiesa, Ķīnā, Eiropā un daļēji arī ASV jau vērojamas pozitīvas vēsmas – vīrusa izplatību izdevies iegrožot pāris mēnešos, tādēļ ierobežojumi daudzviet tiek palēnām atcelti. Tomēr, ja iepriekšējā krīzē pirms desmit gadiem Latvijas ekonomiku stutēja eksports, tirdzniecības partneriem atkopjoties ievērojami straujāk nekā pašiem, tad šoreiz uz to cerēt liela pamata vairs nav, jo tādi eirozonas milži kā Itālija, Francija un Spānija cietīs smagāk nekā Baltijas valstis, skaudri savās prognozēs ir ”Swedbank” analītiķi.

To, vai šī pandēmija uz ekonomiku atstās līdzīgu iespaidu kā iepriekš pieminētā Lielā depresija, pagaidām ir pāragri prognozēt, jo, pirmkārt, tā nav beigusies. Vairumam valstu runājot par ekonomikas atvēršanu un ierobežojumu atvieglošanu, citas tikai tagad noslēdzas.

Dienvidamerikas smagsvars Brazīlija, kas gan Eiropas Savienības bilancē veido vien pusotru procentu no ārējās tirdzniecības apjoma, par spīti tās līdera izteikumiem un pretdarbībai galvenokārt reģionālā līmenī turpina ieviest ierobežojumus. Arī ne tik ģeogrāfiski tālu – naftas eksportētājā Kuveitā – kopš maija sākuma noteikts visstingrākais izolācijas periods.

Pavisam pretēja tendence redzama vairākās Āfrikas valstīs, tostarp Nigērijā, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits kontinentā. Sekojot globālai tendencei, tās arī atcēlušas daļu no sākotnēji ieviestajiem ierobežojumiem, lai gan Pasaules Veselības organizācija brīdinājusi, ka uzliesmojums vēl tikai gaidāms.

Savukārt tepat, aiz Latvijas austrumu robežām situācija ne tikai pasliktinās, Krievijai izvirzoties par vienu no vīrusa izplatības epicentriem, bet arī uzskatāma par neprognozējamu, ņemot vērā gan Kremļa tendenci informāciju slēpt, gan situāciju Baltkrievijā, kurā oficiālie dati no faktiskās situācijas acīmredzami atšķiras. Arī vairākās Centrālāzijas autoritāri pārvaldītajās valstīs, ar kurām Latvija ilgstoši centusies uzturēt labas un ciešas attiecības, patiesos pandēmijas apmērus varēs nojaust tikai pēc laba laika.

Lai gan šobrīd nosacījumi un stingrie noteikumi tiek mīkstināti, Pasaules Veselības Organizācijas teiktais, ka vīruss ir uz palikšanu, un mums ar to būs jāiemācās sadzīvot kā kaut ko pastāvīgu un līdzās esošu, rada divējādas reakcijas. No vienas puses tas dod skaidrāku un attiecīgi paredzamāku skatījumu par nākotni, bet no otras – normalizē krīzes apstākļus. Pandēmijas atstāto iespaidu uz ekonomiku ilgtermiņā ietekmēs arī tas, kā mainīsies attieksme pret globalizāciju – vai mainīsies pircēju uzvedība, tirdzniecības noteikumi, darba metodes un ražošanas sagāžu ķēdes.