Ar savu biznesa ideju jāuzstājas kā rokzvaigznei

Kā nepazaudēt savas uzstāšanās galveno vēstījumu, domājot par prezentācijas formātu?

Nereti varam novērot arī to, ka cilvēks, kas prezentē, daudz vairāk uztraucas par savām prezentēšanas prasmēm, ne tik daudz par saturu. Lai gan vairs tik daudzi, pirms izklāstīt savu ideju, vairs neatvainojas par savām prezentēšanas prasmēm vai it kā to trūkumu, tomēr redzu, ka cilvēki vēl aizvien ļoti uztraucas par neprasmi prezentēt tā, kā, piemēram, to savulaik darīja Stīvs Džobss. Ar šādām raizēm nereti prezentētāji aizmirst, ka pārlieku noslīpēts sniegums nav tas, kas vajadzīgs. It īpaši, ja galveno vēstījumu pats runātājs tomēr spēj nogādāt līdz klausītājiem.

Vēl viena tipiska kļūda, ko bieži redzu, ir nepietiekami runāt par cilvēkiem, kas ir iesaistīti idejas vai uzņēmuma attīstībā. Piemēram, investori iesākuma etapos vienmēr runā par to, cik svarīga ir komanda un ka no tās viss lielā mērā ir atkarīgs. Turpretī teju neviens nerunā par savu komandu un tai raksturīgajām spēcīgajām iezīmēm un atšķirīgumu, salīdzinājumā ar kādu citu līdzīgas jomas uzņēmumu. Ja komandu kāds vispār prezentācijas laikā piesauc, tad lielākoties vien pieminot šīs komandas sastāva vārdus un lomas.