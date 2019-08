Spridzināt nevajag

Vai un kā pašlaik strādājošie skolotāji un pasniedzēji var mēģināt gatavoties nākotnei, kas, pēc Pertu domām, ievērojami atšķirsies no pašreizējās situācijas? Vai tas vispār ir praktiski iespējams no pašreiz strādājošo konservatīvo skolotāju skatpunkta?

"Runājot par nākotnes izglītību, es bieži saku, ka nav nepieciešamības uzspridzināt esošo sistēmu un būvēt visu no jauna. Arī esošajā sistēmā ir labas lietas, no kurām nevajadzētu atteikties. Tas, ko vajadzētu darīt, ir uzdot jautājumu – kādu izaicinājumu risināšanai savulaik tika radīta esošā sistēma? Izaicinājumi ir ievērojami mainījušies, salīdzinot ar situāciju pašlaik. Nepieciešama kritiskāka domāšana par to, kas būtu jāsaglabā un kas – ne. Lai pie tās nonāktu, jāsaprot, kas ir mācīšanās kodols, kāda ir izglītības esence? Tas, ko gribētu sagaidīt no esošajiem skolotājiem, ir lielāka zinātkāre par nākotni un atbrīvošanās no novecojušajiem aizspriedumiem.