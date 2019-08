Gaidu stāstus, kuri liks man un Latvijai lepoties

Juris Šteinbergs ir viens no tiem cilvēkiem, kurus sejā pazīst gandrīz katrs. Tomēr daudz mazāk ir to, kas zina, ka viņa pamatdarbs un lielākais laika aizņēmējs nebūt nav televīzija, bet gan saistīts ar molekulārbioloģiju. Viņš pats sevi par zinātnieku nesauc, bet 19 gadi laboratorijā, testējot gēnus, kā arī regulāra dalība zinātnei veltītos pasākumos ļauj viņam orientēties eksakto zinātņu jaunumos. Viņš uzskata, ka no plašākas sadarbības starp zinātniekiem, uzņēmējiem un pārējo sabiedrību ieguvēji būs visi.