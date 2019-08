Vai Latvija kļūs par meža terapijas tūrisma karsto punktu?

Meža peldes un meža terapiju kā jaunu metodi pamazām sāk iepazīt Eiropā un nu arī Latvijā. Tas notiek pateicoties Martinam, kurš, šo pieeju popularizējot, strādā pie tā, lai mežs tiktu izvilkts no vecmāmiņas skapjaugšas un atkal celts gaismā. Mērķis, savienojot šo senču mantojumu ar mūsdienu pieeju, ir ārstēt modernās pasaules lielāko sērgu – stresu. Tā samazināšana, asinsspiediena normalizēšana, ķermeņa aizsargspēju paaugstināšana ir tikai daži zibšņi no kopējā ieguvumu salūta, kas notiek, cilvēkam regulāri veltot laiku tam, lai saplūstu ar mežu.

Martins Vācijā šajās zinībās ievada interesentu grupas, viņš ir apmācījis arī cilvēkus no Latvijas. Pie viņa izglītojas dažādu jomu kouči, viesnīcu īpašnieki, labsajūtas industrijas pārstāvji, arī ārsti – visi, kuri vēlas paplašināt profesionālos apvāršņus, integrējot meža peldes savā turpmākajā darbā. Meža peldes, ko var baudīt ikviens, un meža terapija, ko izmanto pie konkrētām diagnozēm, nav stingri nodalāmas, un neviena no tām nav tikai pastaiga mežā. Tāpat kā nirstot ūdenī, arī ienirstot mežā, kārtīgi jāieelpo. Iekļaujoties meža vidē, saasinās sajūtas. Savukārt attālināšanās no dabas un pilsētas vide šos svarīgos jutekļus notrulina, jo dabiskais aizsargmehānisms, iekāpjot trolejbusā vai iepērkoties lielveikalā, liek ierauties savā čaulā un turēties saspringumā. Mežs palīdz atkal no čaulas izkļūt, izlīdzsvaroties.