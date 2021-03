Diskusija: kas piešķiļ jauna biznesa eksporta aizdedzi?

11. martā notika Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras kampaņas "Izaudzē savu vienradzi!" otrā diskusija. Diskusijā "Kas piešķiļ jauna biznesa eksporta aizdedzi?" piedalījās eksperti, LIAA biznesa inkubatoru dalībnieki un diskutēja, kā attīstīt jauna biznesa eksporta iespējas un kur var saņemt atbalstu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Diskusiju ievadot, tās dalībnieki runāja par uzdrošināšanos gan noticēt savai idejai, gan uzsākt biznesu un izmēģināt to. Kā atzina "Draugiem Group" runasvīrs Jānis Palkavnieks, tad Latvija ir labs testa tirgus, kur izmēģināt jaunas idejas, bet jāpatur prātā, ka var būt arī citādāk. Izrādās, ja "Draugiem Group" flagmanis uzņēmums "Printful" būtu testēts Latvijas tirgū, šo biznesa ideju, visticamāk, būtu atmetuši, tomēr, kā zināms, šobrīd uzņēmums "Printful Latvia" atzīts par vienu no pieciem pelnošākajiem informāciju un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā. "Printful" ir deviņas ražotnes visā pasaulē, no kurām četras atrodas ASV. Palkavnieks, vērtējot šo pieredzi, aicināja gan diskusijas dalībniekus, gan klausītājus neapstāties pie kādā brīdī šķietamām neveiksmēm un uzsvēra: "Uzņēmējam ir jāeksperimentē un jādara aizvien no jauna. Tikai mēģinot pārdot, var redzēt, kas ir jāuzlabo produktā vai pārdošanā. Tad var redzēt, kas nesanāk vienā valstī, bet toties var izdoties citā."

LIAA biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova papildinot uzsvēra, ka Latvijas galvenā vērtība ir cilvēkresursi, un jauno uzņēmēju iespējas ir tos izmantot savā labā: "Latvijā ir spējīgi un gudri cilvēki, kā redzam biznesa inkubatorā – mēs varam pacelt biznesu jaunā līmenī un pierādīt sevi globāli. Biznesa inkubatora satiekas jaunie uzņēmēji ar savu degsmi un pieredzējuši eksperti un mentori ar savu pieredzi – kā rezultātā uzņēmumi tiek attīstīti un ievirzīti eksporta sliedēs, no 2018.–2020. gada LIAA biznesa inkubatoru uzņēmumu eksporta apjoms bija gandrīz 60 milj. EUR. Starp lielākajiem eksportētajiem var pieminēt uzņēmumus kā "Felici", "Gamechanger Audio", "Lat Eko Food", "Latvia Packing", "RUBRIG" u.c."

Vērtējot un salīdzinot sava uzsāktā biznesa attīstību, kāds tas bija līdz iestāšanās brīdim LIAA biznesa inkubatorā un kā tas mainījās pēc saņemtajām apmācībām, konsultācijām ar ekspertiem un saņemtā finanšu atbalsta, LIAA biznesa inkubatoru inkubācijas programmu dalībnieki "Cryogenic and Vacuum systems" vadītāja Natālija Panova un "Emobilty" pārstāvis Kristaps Dambis secināja, ka ar programmu atbalstu uzsāktā biznesa attīstība ir 2 līdz 3 reizes ātrāka, līdz ar to ātrāk tika attīstīts produkts un uzsākts eksports.

Tāpat diskusijas dalībnieki gan no pieredzējuša, gan tikko biznesu uzsākuša uzņēmēja viedokļa dalījās pārdomās par izaicinājumiem un šķēršļiem, ar ko nākas sastapties, uzsākot eksportu, un kā visefektīvāk ar tiem tikt galā un turpināt neatlaidīgi iet uz mērķi.

Diskusijā piedalījās:

LIAA biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova;

LIAA Radošo industriju inkubatora vadītāja Karine Kalniņa;

"Draugiem Group" runasvīrs Jānis Palkavnieks;

"E-mobility" pārstāvis Kristaps Dambis, LIAA Ventspils biznesa inkubatora dalībnieks;

"Kanttari" līdzdibinātāja Agnese Stalte, LIAA Radošo industriju inkubatora dalībniece;

"WebGraph" pārstāvis Mārtiņš Balodis, LIAA Siguldas biznesa inkubatora dalībnieks;

"Cryogenic and Vacuum systems" vadītāja Natālija Panova, LIAA Ventspils biznesa inkubatora dalībnieks;

Moderators Oskars Priede.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras kampaņas "Izaudzē savu vienradzi!" mērķis ir informēt biznesa ideju autorus un jauno uzņēmumu pārstāvjus, kas vēlas attīstīt savas idejas, produktus vai pakalpojumus un izveidot globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu, par pēdējo lielo uzņemšanu LIAA biznesa inkubatoru programmās šajā pavasarī. Pieteikšanās līdz 22. martam, vairāk informācija www.go.liaa.gov.lv

LIAA biznesa inkubatoru programmu finansē Latvijas Republika un Eiropas Reģionālais attīstības fonds projektā "Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators"