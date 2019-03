Influenceri, bērni un soctīkli: ko der atcerēties vecākiem

“Protams, joma vēl nav sakārtota, un būtu tikai godīgi pret patērētāju, skatītāju, ja tiktu parādīts, kurā brīdī ir reklāma,” pauda Katkovska, “ vienlaikus te ir nianse – reizēm jau viņa [influencera – aut.] vēlme sakrīt ar to, ko viņam piedāvā. Varbūt viņam tiešām ļoti patīk šis konkrētais sporta zīmols, viņš jau tāpat to visu laiku izmanto, un tad viņam vēl to uzdāvina. Tad – vai es rādu, kas man patīk, jo man tiešām patīk, vai man ir jāraksta, ka man to uzdāvināja? Un arī – man to uzdāvināja vai man par to samaksāja?” Viņa gan pauda cerību, ka “ar asociācijas entuziasmu izdosies sakārtot lietas”, taču esot nepieciešams arī skaidrojošais darbs. Tāpat viņa uzsvēra, ka svarīgi internetā, tostarp sociālajos tīklos, pieejamo informāciju vērtēt kritiski.