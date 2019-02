Influenceri iekožas reklāmas tirgus pīrāgā

Sabiedrisko attiecību aģentūra “Golin” ir izstrādājusi Satura veidotāju (influenceru) ētikas kodeksu. Vai arī asociācijā saviem biedriem plānojat izstrādāt savu ētikas kodeksu, lai influenceri zinātu, kā rīkoties konkrētās situācijās?

Visi [asociācijas biedri] kopā regulāri savā starpā apspriežam ne tikai ētiskos un profesionālos jautājumus, bet arī sadarbību, analizējam nozarē notiekošo. Tas viss notiek pašu vidū, jo asociācija nav publiska organizācija. Tā ir domāta biedriem un klientiem. Turklāt paši galvenie punkti asociācijas mājaslapā ir pieejami.



Mēs bieži apspriežam, kā paši rīkotos noteiktās situācijās, un analizējam konkrētus notikumus nozarē. Ja sociālajos tīklos parādās negatīvas ziņas vai komentāri, vienmēr aicinu biedrus šādos procesos neiesaistīties.



Kāds ir bijis pēdējais negatīvais gadījums, par kuru esat diskutējuši asociācijā?



Tas ir pagājušā gada decembra notikums, kad man tika piepirkti viltus sekotāji. Tas notika uzreiz pēc tam, kad paziņoju, ka asociācija nesadarbosies ar blogeriem un influenceriem, kuriem ir piepirkti sekotāji. Tādā veidā varēja apgalvot, ka es pati sev esmu nopirkusi sekotājus. To visu mēs asociācijā apspriedām, bet publiski es to nekomentēju, tikai nākamajā rītā paziņoju, ka tas ir noticis. Sazinājos arī ar visiem saviem klientiem un izskaidroju notikušo. Šī tēma kādu brīdi bija ļoti aktuāla, ļoti daudzi par to izteicās. Mēs fiksējām visus, kas par šo jautājumu izteicās ar necenzētiem vārdiem, dalījās ar šo ziņu, to darīja arī aģentūras un uzņēmumi, uzņemot ekrānšāviņus. Mēs salikām pa plauktiņiem, kurš un kā uzvedās. Tas arī parāda, ko no cilvēkiem var gaidīt.



Vienmēr ir jāizvērtē, kādās apspriešanās piedalīties, kur vispār līst iekšā. Viss, kas ir pateikts, vienmēr var tikt izmantots, bet vienlaikus ir tiesības klusēt – kā policijā.



Influenceru vidū nav vienprātības par tēmturu lietošanu, kas attiecas uz reklāmas materiāliem, sadarbību ar zīmoliem, dāvanu saņemšanu u. tml. Kā asociācijas biedram būtu jārīkojas šādos gadījumos?



Šobrīd nav normatīvo aktu, kas noteiktu, ka šādi tēmturi ir jāliek. Kamēr tas nav noteikts ar likumu, katrs influenceris var pats izvēlēties, kā rīkoties. Arī zīmoli nosaka, vai vēlas, lai šāda informācija būtu norādīta, bieži vien tas ir ierakstīts līgumā. Turklāt arvien biežāk zīmolu pārstāvji līgumos mēdz ielikt punktu, ka vēlas, lai tiktu norādīts, ka tā ir sadarbība.



Daudzi influenceri reklamē tikai to, kas viņiem pašiem patīk, tagad runāju arī par sevi. Ja katru reizi, kad reklamēju kādu produktu, kas man pašai patīk, neatkarīgi no tā, vai to daru par brīvu vai man par to ir samaksāts, likšu attiecīgu tēmturi, tas varētu radīt negācijas.



Kā negācijas?



Auditorijas, sekotāju. Ja lieku šos produktus samērā organiski savā “Instagram” kontā, pati tos lietoju ikdienā, bet vēl atzīmētu ar attiecīgu tēmturi, – tā ir ļoti smalka līnija, lai neuzskatītu to par lielīšanos.



Kādā ziņā lielīšanos – par produktu vai par reklāmu?



Sabiedrība vēl nav 100% gatava tam, ka ir influenceri un blogeri, kam tas ir pilna laika darbs, kas ar to pelna un no tā dzīvo. Protams, mēs varam katru reizi likt attiecīgo tēmturi, bet tad tas ir jānosaka normatīvajos aktos. Piemēram, ļoti bieži influenceri sadarbojas uz bartera pamata. Kas tad, piemēram, ir tēmturis – “sadarbība” vai “apmaksāta informācija”? Ir jānosaka, ko nozīmē konkrēts tēmturis. Varbūt ir jāraksta “apmaksāts”, varbūt “dāvana”.



Vai asociācijā vēlaties šos jautājumus sakārtot?



Tas nav primārs jautājums, drīzāk trešais pēc svarīguma. Vispirms vēlamies sakārtot profesionālo un ētisko jomu, lai influenceriem būtu līgumi, lai tie būtu reģistrēti nodokļu maksātāji. Mēs nevaram strādāt par velti. Jā, joprojām ir influenceri, kas strādā par brīvu vai uz bartera attiecību pamata, bet tādā veidā nevar sakārtot tirgu.