Influenceru kļūšana par jauniešu elkiem – ar riskiem

Mēs diezgan labi paši spējam atšķirt, kura ir drīzāk patiesa un kura uzskaistināta realitāte, bet vienalga tiecamies sekot tiem, kuriem redzam uzskaistināto realitāti?

Pusaudži pakāpeniski mācās kritisko domāšanu, bet tā ir jātrenē. Mēs esam pieraduši klausīt autoritātēm. Atkal atgriezīšos pie bērnības – no mums tiek sagaidīts, ka mēs klausām vecākus, mēs tiekam apbalvoti, ja klausām vecākus. Mēs aizejam uz skolu, un no mums tiek sagaidīts, ka mēs klausām skolotājiem, ka mēs ticam viņiem. Cilvēks, dzīvojot sabiedrībā, jau no mazām dienām tiek mācīts ieklausīties un ticēt tam, ko viņam saka autoritātes. Šis mehānisms nostrādā arī, kad mēs ieejam sociālajā tīklā un sākam kādam sekot. Mēs esam tendēti ticēt tam, ko mums saka, jo mēs visu bērnību esam tam trenējušies, tādēļ kritiskās domāšanas attīstīšana ir ļoti svarīga. Piemēram, universitātē jau no pirmā kursa tiek mācīta un attīstīta kritiskā domāšana.