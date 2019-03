Latvijā šī nozare ir jauna, ir ļoti daudz sarunu, tikpat daudz arī neskaidrību, noteikti viena no lielākajām neskaidrībām ir par izmaksām, cik sadarbība ar konkrētu personu ir vērta naudas izteiksmē, teic LIAA Tūrisma departamentā. Publiskajā telpā un sarunās ar influenceriem ir minēts samērā plašs cenu diapazons, piemēram, 30–700 eiro par vienu ierakstu, tomēr vienlaikus ir gana daudz mainīgo, kas ietekmē summas. LTV raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” kāda aģentūra vērtēja, ka pie 10 tūkstošiem sekotāju par vienu ierakstu varētu maksāt 300–350 eiro, tomēr summa var pieaugt atkarībā no influencera izvēlētā nodokļu maksāšanas režīma. Savukārt citā aģentūrā teica, ka ieraksts varētu maksāt amplitūdā no 150 līdz 500 eiro. Iepriekš intervijā portālam “Delfi” Latvijas Blogeru un influenceru asociācijas vadītāja un viena no populārākajām influencerēm Maija Armaņeva atklāja, ka pie 20 tūkstošiem sekotāju viena ziņa var maksāt 200 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Ja ir sakārtoti ētiskie jautājumi, influenceris ir reģistrējis savu uzņēmējdarbību, izraksta rēķinus, uzņēmumi par to ir gatavi maksāt vairāk – 50–100 eiro klāt.



Ševeļovs gan teic, ka šāda formula nepastāv, jo ir zināmi gadījumi, kad maksāti 600 eiro sociālo mediju satura veidotājiem, kam bijis zem 10 tūkstošiem sekotāju, un 300 eiro – ap 70 tūkstošiem. “Viens un tas pats sociālo mediju satura veidotājs var iekasēt dažādas summas, viss ir atkarīgs no ieguldītā darba apjoma un izvēlētā vēstījuma. Reizēm viena ieraksta izveidošanai ir nepieciešams četru cilvēku komandas divu dienu darbs. Kad ir nolemts maksāt par saturu, katrs kritērijs ir būtisks – cik liels sociālo mediju satura veidotājam ir reālo sekotāju skaits no Latvijas, cik autentiska ir iesaiste (Engagement Rate), vai ir pirkti “Like”, komentāri un sekotāji, cik svarīgs ir konkrētā cilvēka viedoklis, vai viņu var uzskatīt par ekspertu konkrētajā nozarē, cik šis cilvēks ir pazīstams sabiedrībā,” norāda Ševeļovs.